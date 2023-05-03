Главное мероприятие Турции в области технологий и авиации TEKNOFEST в этом году побило мировой рекорд: за пять дней его посетили более 2,5 млн человек.

Об этом заявил Сельчук Байрактар, глава фонда T3, организовавшего это мероприятие. Его слова приводит агентство «‎Анадолу»‎. «‎TEKNOFEST 2023 вошел в историю как «крупнейшая организация в мире» с более чем 2,5 млн посетителей. Мы добились этого вместе. Хочу выразить благодарность нашему любимому народу, который с нами с первого дня», — отметил Байрактар, выступая на церемонии закрытия TEKNOFEST.

Он напомнил: предыдущий рекорд крупнейшего технологического мероприятия Турции был зафиксирован в 2019 году — тогда фестиваль посетили свыше 1,72 млн посетителей.

По словам Байрактара, в этом году для участия в конкурсах TEKNOFEST подали заявки более 1 млн участников.

29 апреля площадку мероприятия посетили президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Ливии Абдулхамид Дбейба. Оба государственных деятеля были приняты президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Турецкий лидер назвал TEKNOFEST выражением стремления Турции стать лидером в области науки и технологий.

Аэрокосмическая ярмарка вдохновляет и мотивирует молодых людей закрепиться в этой сфере, уточнил президент. Он отметил: на первом фестивале в 2018 году было подано 4,3 тыс. заявок. В этом году мероприятие охватило 333 тыс. команд и 1 млн заявок от участников из 81 провинции Турции и 96 других стран.

Количество категорий соревнований увеличилось с 14 до 41 основной и 102 подкатегорий. С ростом числа участников увеличились и наши награды и поощрения: с 4 млн до 44 млн турецких лир. «‎Желаю, чтобы TEKNOFEST, где выставлены конкретные образцы нашего отечественного технологического движения, приносил пользу нашей стране, нашему народу и вам, молодежи»‎, — заявил президент.

Эрдоган также обратился в прямом эфире к участникам фестивальной площадки и церемонии закладки фундамента совместного проекта Азербайджана и турецкого агентства TOKİ в Кахраманмараше.

Ранее Азербайджан пообещал построить 1 тыс. жилых домов в Кахраманмараше, это будет практически целый город со своей школой, мечетью, общежитием и домами, пояснил турецкий лидер.

TEKNOFEST также пройдет в Анкаре и Измире

Фестиваль проходил с 27 апреля по 1 мая в стамбульском аэропорту им. Ататюрка. Помимо фонда T3 в организации мероприятия участвовало также Министерство промышленности и технологий Турции.

За пять дней на площадке провели авиашоу, семинары, конкурсы и выставки передовых технологий и оборонной продукции.

Второй раунд TEKNOFEST 2023 пройдет в столице Турции Анкаре с 30 августа по 3 сентября, уточняет «‎Анадолу»‎. Помимо этого планируется провести фестиваль и в Измире. На площадке мероприятия состоялось 41 основное соревнование в 102 различных номинациях, в которых приняли участие 332 тыс. команд и более 1 млн участников.

Призовой фонд конкурса составил более 13 млн турецких лир ($667 тыс.), еще 30 млн турецких лир ($1,5 млн) были выделены в виде материальной поддержки. Посетителям также были представлены известные проекты оборонной промышленности Турции, в том числе дроны Bayraktar Kızılelma и Bayraktar Akıncı.

Также на площадке впервые был представлен беспилотник Bayraktar TB3. На мероприятии прошли демонстрационные полеты Milli Wings, а также полеты всех авиационных новинок турецкого производства: Akıncı Taaruzi (TİHA), Bayraktar TB2, Kızılelma, Hürkuş, Aksungur/Anka, Atak Helicopter, Gyrocopter, Gökbey Helicopter. Также были представлены MB-339NAT Fursan Al-Emarat, S-70 Skorsky, BEL 429 Helicopter, Cirrus/Cesna и F-16 ВС Турции. Пилотажные полеты выполнили команды SoloTürk и Turkish Stars.