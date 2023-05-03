Если волна репатриации в Израиль усилится, то центры экстренной репатриации заработают вновь. Об этом сообщает российская газета РБК со ссылкой на израильское министерство алии и интеграции.

Эти центры появились в начале 2022-го после начала войны РФ и Украины. Благодаря этим пунктам россияне, беларусы и украинцы с еврейскими корнями могли ускоренно получить статус репатриантов для переезда в Израиль по процедуре комплексного обслуживания one-stop shop.

В середине апреля текущего года страна сократила работу центров экстренной репатриации для россиян и беларусов. Для граждан Украины возможность такого обслуживания все еще сохраняется во всех случаях.

Граждане РФ и Беларуси имеют такую возможность только «в особых гуманитарных случаях». «При необходимости министерство готово вновь рассмотреть вопрос о расширении работы центров, если снова усилится волна репатриации», — говорится в сообщении израильского ведомства, которое цитирует РБК.

Причиной закрытия центров министерство назвало то, что за год в Израиль прибыло большое число новых репатриантов из РФ, Украины и Беларуси, стране «необходимо уделять больше внимания» уже прибывшим. Кроме того, резко сократилось число тех, кто имеет право на репатриацию и прибывает в Израиль без визы, уточнило ведомство.

Обычная репатриация требует от соискателей получать специальную визу для переезда в Израиль. По данным Еврейского агентства («Сохнут») за 2022 год в Израиль репатриировались свыше 70 тыс. человек — это рекорд с 2000 года. Более 37 тыс. из переехавших — россияне, еще около 15 тыс. — украинцы, около 2 тыс. — белорусы.

Примерно 27% (или около 19 тыс.) репатриантов составляют молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. В эту группу входят профессионалы в сфере медицины, инженерии и образования. Около 24% (16 тыс.) репатриантов моложе 18 лет, 22% — в возрасте от 36 до 50 лет, 14% — в возрасте от 51 до 64 лет и 13% — в возрасте 65 лет и старше.

В июле 2022 года Минюст РФ обратился в суд с требованием остановить деятельность «Сохнут» в России. Причиной ведомство назвало то, что агентство нарушает российское законодательство. Слушание по делу неоднократно переносилось, последний раз суд отложил рассмотрение иска 30 марта этого года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не политизировать ситуацию. В августе 2022 года ситуацию вокруг «Сохнут» обсудили президенты России и Израиля Владимир Путин и Ицхак Герцог.