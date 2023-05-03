В РФ в 2024 году запустят аналог сервиса Flightradar — интерактивную карту полетов беспилотников с данными об их передвижении. Об этом сообщает российская газета «‎Ведомости»‎ со ссылкой на заявление Росавиации.

Сервис будут использовать госструктуры для отслеживания дронов. Сумма инвестиций в проект уже превышает 2 млрд руб, уточняет газета.

Разрабатывать программу будут концерн «Алмаз-Антей» и госкорпорация по организации воздушного движения (ГК по ОрВД). Основой для будущей интерактивной карты станет система по интернету и телефонной сети общего пользования (СППИ), уточняет издание.

Источники «‎Ведомостей»‎ отмечают: сейчас правительство рассматривает вариант создания сервиса и на другой основе, используя систему для контроля совместного движения самолетов и беспилотников RUTM (Russian unmanned aircraft system traffic management). Разработка этой системы находится в завершающей стадии, отмечают «‎Ведомости». ‎

Руководитель RUTM Михаил Карпенко в беседе с изданием уточнил, что уже в начале мая будут завершены испытания системы. После этого начнется опытная эксплуатация и переход к коммерческому использованию RUTM в зонах экспериментально-правовых режимов (ЭПР) в РФ и дружественных ей странах. Тестировать новую систему планируют на Чукотке и Ямале.

27 апреля на совещании по развитию беспилотной авиации президент РФ Владимир Путин заявил, что объем отрасли может достигать 1 трлн руб. В правительстве РФ при этом предложили разработать в России систему налоговых льгот для производителей дронов по аналогии с IT-компаниями.

Как Россия борется с беспилотниками?

В ночь с 2 на 3 мая, по данным пресс-секретаря РФ Дмитрия Песков, украинские дроны попытались нанести удары по кремлевской резиденции Путина, однако в результате действий военных и спецслужб аппараты были выведены из строя.

Пострадавших и материального ущерба от упавших в Кремле осколков нет. Песков расценил эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне отмечаемого праздника 9 мая. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, в свою очередь, заявил, что у него «нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль». По его словам, «все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих».

На этом фоне мэр Москвы Сергей Собянин запретил с 3 мая запускать беспилотники в российской столице. Он не уточнил, как долго будет действовать запрет. Решение принято для предотвращения «несанкционированного использования» беспилотников, которые могут затруднить работу правоохранительных органов, пояснил Собянин. Как сообщает РБК, запрет на беспилотники ввели уже 39 регионов РФ.

Как ранее сообщала газета «‎Коммерсант»‎, Росавиация предложила обязать всех владельцев беспилотников устанавливать транспондеры для определения их местоположения в режиме реального времени.