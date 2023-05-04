Парламент Швеции одобрил новый закон о борьбе с терроризмом. Мера рассматривается как важный шаг на пути к одобрению Турцией членства скандинавской страны в НАТО.

Принятый 3 мая закон должен вступить в силу 1 июня и предоставит властям Швеции более широкие полномочия по задержанию и судебному преследованию людей, поддерживающих террористические организации.

Лица, участвующие в террористической деятельности или сотрудничающие с террористическими организациями, будут приговорены к лишению свободы на срок до четырех лет. Сюда входят те, кто участвует в деятельности с намерением поддержать, укрепить или поощрить террористическую организацию.

При наличии отягчающих обстоятельств наказание за эти преступления будет составлять не менее двух лет. Оно может быть увеличено до восьми лет за преступления, признанные тяжкими.

Лица, причастные к таким преступлениям, как поставка оружия, боеприпасов, легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов, транспортная поддержка и сдача в аренду земли и имущества террористической организации, могут быть приговорены к лишению свободы на срок до четырех лет.

Если есть отягчающие обстоятельства, за данные преступления будет назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 1,5 до 7 лет.

Заявка Швеции на вступление в НАТО

После начала в феврале 2022 года российско-украинской войны, Финляндия и Швеция решили отказаться от многолетней политики военного неприсоединения и подать заявку на членство в НАТО.

Однако Турция, член альянса уже более 70 лет, потребовала от двух стран Северной Европы принять конкретные меры против террористических группировок, таких как РПК и FETÖ, чтобы вступить в НАТО.

В июне прошлого года в Мадриде Финляндия и Швеция подписали меморандум с Турцией для решения проблем безопасности Анкары. Высокопоставленные дипломаты и официальные лица трех стран провели встречи для обсуждения реализации трехстороннего соглашения.

В марте 2023 года турецкое правительство заявило, что одобрит процесс вступления Финляндии в НАТО. В Анкаре отметили: в Хельсинки сделали все необходимое для вступления в Альянс, тогда как Швеции еще есть над чем работать.

31 марта турецкий парламент одобрил заявку Финляндии на вступление в Альянс.

РПК внесена в список террористических организаций Турцией, США и Европейским союзом. Члены группировки уже более 35 лет ведут террористическую кампанию против Турции и несут ответственность за гибель более 40 тыс. человек, включая женщин, детей и младенцев.