Более четверти Европы страдает от засухи. По состоянию на апрель, наиболее критичная ситуация в Испании, Франции и Италии. Климатический кризис может привести к росту конкуренции внутри ЕС за водные ресурсы.

Об этом со ссылкой на спутниковое исследование пишет газета Politico. Издание отмечает: в испанской Каталонии истощается ключевой резервуар, водохранилище Сау, обслуживающее миллионы жителей региона. Уровень воды в нем опустился так низко, что власти решили выловить рыбу, чтобы она не погибла и не загрязнила водоснабжение региона.

По всей Каталонии водохранилища заполнены всего 27% — в апреле. На следующей неделе Испанию ждет ранняя жара. Конфликт из-за воды спровоцировал столкновения во Франции, где несколько деревень больше не могут обеспечить своих жителей водопроводной водой.

А самая большая река Италии — По, по состоянию на апрель, имеет такой же низкий уровень воды, как в июне прошлого года.

Многие страны ЕС готовятся к повторению — или даже к худшему — прошлогоднего засушливого лета, уточняет газета. В конце января специалисты Технического университета австрийского Граца проанализировали спутниковые снимки и пришли к выводу, что континент страдает от сильной засухи с 2018 года.

Повышение температуры затрудняет восстановление после этого дефицита — в результате этого континент погружается в опасный цикл, его водные ресурсы постепенно исчерпываются и не могут полностью восстановиться. «Несколько лет назад я бы сказал, что у нас в Европе достаточно воды», — заявил Politico Торстен Майер-Гюрр, ведущий автор спутникового исследования. — «Теперь похоже, что мы можем столкнуться с проблемами».

Весенние дожди не могут восполнить водные ресурсы

В то время как весенние дожди в ближайшие недели могут пополнить верхний слой почвы и помочь сельскому хозяйству, опрошенные изданием эксперты предупреждают: даже дождливая весна не сможет решить проблему продолжающейся нехватки подземных вод в Европе.

Последствия засухи 2022 года в Европе должна была устранить минувшая зима. Однако, как пишет Politico, во многих наиболее пострадавших регионах континента не было дождей или снега.

Так, Франция, где дождя не было более 30 дней подряд в январе и феврале, пережила самую сухую зиму за последние 60 лет. Итальянский исследовательский фонд CIMA обнаружил, что к середине апреля количество снегопадов сократилось на 64%.

Уровень воды в озере Гарда уже ниже половины от своего среднего уровня. В отчете ассоциации испанских фермеров COAG говорится, что в этом году некоторые зерновые можно «списать» сразу в четырех регионах.

Газета El País цитирует местного метеоролога, который заявил, что испанцам следует «попрощаться почти со всем урожаем оливок». После сухой и теплой зимы 2023 года на юге и западе Европы около 60% сельской местности в Испании уже страдают от засухи.

Условия для фермеров в Италии и Португалии ухудшаются с каждой неделей, отмечает агентство Bloomberg. Однако благодаря дождям в марте и апреле в остальной части Евросоюза ситуация сложилась лучше.

Прошлым летом из-за засухи в Европе пересохли некоторые реки и озера. Еврокомиссия предупреждала, что засуха оказалась сильнейшей за последние 500 лет.

Рост конкуренции за воду

По данным газеты, перед летним сезоном правительства ЕС пытаются решить проблему как текущего, так и будущего дефицита воды, одновременно справляясь с напряженностью, возникающей из-за растущей конкуренции за воду.

По словам испанского министра экологического перехода Терезы Риберы, доступность воды в Испании, как и во Франции, к 2050 году может упасть до 40%. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что засуха «станет одним из центральных политических и территориальных дебатов в нашей стране в ближайшие годы».

Летом 2022 года из-за засухи власти Великобритании, Франции, Испании и Италии ввели ограничения на использование воды. Однако эта мера привела к проблемам в туристической и сельскохозяйственной отрасли.

Некоторые муниципалитеты Испании уже ввели новые ограничения на использование воды. Каталония недавно ввела ограничения, включая обязательное 40% сокращение потребления воды для сельского хозяйства.

На юге Германии количество судебных споров по поводу воды удвоилось за последние два десятилетия. А во Франции напряженность между экологами и фермерами из-за строительства водохранилищ в прошлом месяце спровоцировала ожесточенные столкновения.

В апреле власти Италии издали указ о засухе, сокращающий бюрократическую волокиту для всей водной инфраструктуры, включая опреснительные установки. Испания в январе опубликовала новый набор планов управления водными ресурсами.

Новая национальная стратегия президента Франции Эммануэля Макрона по управлению водными ресурсами направлена на сокращение общего потребления воды на 10% к концу десятилетия. Согласно плану, каждому сектору будет предложено составить предложения по сокращению водопотребления.

Но критики со стороны экологов и политиков утверждают, что страны ЕС делают слишком мало для решения проблемы неэффективного управления водными ресурсами — это усугубляет последствия сокращения доступности воды.

По оценкам Politico, как минимум четверть питьевой воды в Европе теряется из-за протекающих трубопроводов.