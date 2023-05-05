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Turkish Airlines в первом квартале заработали $233 млн чистой прибыли
Прибыль национального турецкого авиаперевозчика в первом квартале 2023 года до вычета издержек составила $770 млн на фоне сильного роста выручки
Turkish Airlines в первом квартале заработали $233 млн чистой прибыли
Turkish Airlines в первом квартале заработали $233 млн чистой прибыли / Others
5 мая 2023 г.

Turkish Airlines объявила о получении чистой прибыли в размере $233 млн (4,4 млрд турецких лир) в первом квартале 2023 года благодаря активному восстановлению международного спроса.

Национальный авиаперевозчик Турции уже семь кварталов подряд получает чистую прибыль после того, как сектор авиаперевозок сильно пострадал в 2020 году, во время первой волны пандемии COVID-19.

Авиакомпания добилась рекордно высокого дохода в первом квартале 2023 года. В период с января по март он достиг $4,4 млрд (82,1 млрд лир) — это на 43% больше, чем в прошлом году.

Доходы от пассажирских перевозок составили 84% от общего дохода и выросли на 83% — до $3,6 млрд.

Кроме того, в первом квартале Турецкие авиалинии увеличили количество своего флота и сотрудников на 10% по сравнению с прошлым годом.

За три месяца национальный перевозчик Турции перевез более 17 млн пассажиров с коэффициентом загрузки 80,1% на внутренних маршрутах и 81,4% на международных.

Авиакомпания смогла получить чистую прибыль, несмотря на неблагоприятные последствия разрушительных землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6, которые обрушились на Турцию 6 февраля и унесли жизни более 50 тыс. человек.

В феврале и марте авиакомпания эвакуировала 430 тыс. жертв землетрясения из пострадавшего южного региона Турции и доставила 29 тыс. тонн гуманитарной помощи.

В настоящее время флот Turkish Airlines насчитывает 414 самолетов, которые летают по 343 направлениям — из них 290 международные и 53 внутренние.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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