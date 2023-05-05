Начиная с сентября в медресе Москвы можно будет получить образование не только на русском, но и на кыргызском языке, сообщил муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. Его слова приводит российское агентство Sputnik.

Он отметил: более 700 выходцев из Кыргызстана начнут обучение на кыргызском языке в московском медресе им. Зайнуллы ишана Расулева. По его словам, учебная программа в медресе начнется в сентябре, сейчас идут подготовительные курсы и воспитательная работа.

«‎Больше 700 выходцев из Кыргызстана, в том числе студенты, каждые выходные приходят в мектебы, их можно назвать воскресными школами. Они получают образование по книгам как утвержденным муфтиятом Кыргызстана на кыргызском языке, так и по литературе, которая есть у нас»‎, — уточнил Крганов.

Он также предложил переводить книги российских улемов на кыргызский язык.

«‎Книги, которые есть в Кыргызстане, тоже хорошо было бы перевести на русский язык для раздачи у нас‎», — отметил муфтий.