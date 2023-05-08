С коалиционными правительствами у руля в 1970-х и 1990-х политический ландшафт Турции страдал от нестабильности — это давало военным предлог для свержения или вмешательства в гражданское правление.

Коалиционные правительства заводили страну в политические тупики и порождали неповоротливую бюрократию в государственных делах.

В 2017 году, через год после очередной попытки государственного переворота, Турция при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане перешла к изменению парламентской системы страны на президентскую модель.

Эрдоган охарактеризовал новую модель как президентскую систему турецкого типа, полагая, что она может вдохновить и другие страны.

14 мая в Турции пройдут парламентские и президентские выборы. Многие аналитики считают, что итоги голосования могут также свидетельствовать о популярности и прочности президентской системы Турции.

Новая турецкая система имеет некоторые сходства и различия с французской полупрезидентской системой и американской моделью. Некоторые политологи приводят Францию в качестве лучшего примера полупрезидентской системы. США же считаются мощным представителем полноценной президентской системы.

Вот понятное сравнение турецкой президентской модели с ее французским и американским аналогами.

Выборы президента

В Турции и Франции президентские выборы могут проходить в два тура — в отличие от США, где глава государства избирается одним решающим голосом.

Во Франции и США парламентские и президентские выборы проходят в разное время, а Турция проводит оба голосования в один день.

Канцелярия премьер-министра

Как и в США, в президентской системе Турции нет премьер-министра. В то время как президент Турции может назначать членов кабинета напрямую, президент США может назначать министров с одобрения Конгресса США.

В результате в Турции и США президент имеет исключительное право выбирать, кто будет руководить практически всеми сферами власти — от внешней политики до принятия внутренних и экономических решений.

Во Франции президент назначает премьер-министра из числа членов партии большинства. Правительство страны, возглавляемое премьер-министром, должен одобрить парламент. У парламентариев есть возможность сместить правительство, выразив вотум недоверия. Во Франции министров обороны и иностранных дел обычно назначает президент. Внутренняя и экономическая политика находятся в ведении премьер-министра, который может назначать соответствующих министров кабинета.

В результате французская система называется полупрезидентской моделью, в отличие от американской, которая представляет собой полноценную президентскую систему.

Полупрезидентская модель имеет сходство с парламентской, которая практикуется во многих западных странах: Великобритании, Германии и др. Но глава государства в полупрезидентских моделях обладает большими полномочиями, нежели в парламентских системах, благодаря политической реальности, согласно которой он/она избирается всеобщим голосованием.

В парламентской системе президент официально считается главой государства, но избирается не на всеобщих выборах, а на голосовании в национальном собрании. Из-за отсутствия мандата на всенародное голосование президентская канцелярия парламентских систем выполняет церемониальные политические обязанности в руководстве правительством.

Полномочия роспуска парламента

Президентская система Турции отличается от системы управления в США в отношении роспуска собраний. В Турции президент может распустить турецкий парламент. Но это невозможно в США, где президент не имеет полномочий распускать ни Сенат, ни Палату представителей, две законодательные палаты Конгресса, ни при каких обстоятельствах.

В этом смысле турецкая система аналогична французской, в которой президент может распустить Национальное собрание в любой момент после консультации с премьер-министром и лидерами как верхней палаты (Сената), так и нижней палаты (Национального собрания).

Отставка президента

Что касается отстранения президентов от должности, турецкая система в этом вопросе больше похожа на американскую, чем на французскую.

В США Конгресс может объявить импичмент президенту простым большинством голосов, но для отстранения президента от должности требуется большинство в Сенате в две трети голосов.

В Турции турецкий парламент может назначить новые президентские выборы, если за это проголосует большинство в три пятых от числа депутатов.

Во Франции для отстранения президента — процесс называется деституцией — требуется простое большинство голосов в обеих палатах парламента. В этом отличие французской модели от турецкой и американской систем, которые требуют квалифицированного большинства — двух третей или трех пятых — для смены главы государства.

Если и верхняя, и нижняя палаты решат сместить президента Франции, статья 68 Конституции страны предусматривает: это может сделать только парламент, «заседающий в качестве Высокого суда».

Проведение референдумов

В отличие от американской модели, в которой нет референдумов на федеральном уровне, и турецкая, и французская президентские системы позволяют проводить референдумы на национальном уровне по таким важным вопросам, как, например, изменение Конституции. На местном уровне Франция и 23 американских штата разрешают проведение референдумов по различным вопросам, в то время как в президентской системе Турции такого пункта нет.

Во Франции, согласно местной конституции, референдум может быть созван по любому вопросу президентом «без контрассигнации» (то есть без одобрения со стороны главы правительства). Президент страны также может назначить референдум по предложению кабинета министров или парламента.

Наконец, референдум во Франции может быть созван «одной пятой членов парламента при поддержке одной десятой части избирателей, включенных в избирательные списки» по вопросам, связанным с правительственными законопроектами, влияющими на функционирование государственных учреждений.

С другой стороны, в Турции референдумы по конституционным изменениям может созывать непосредственно президент. Кроме того, если конституционная поправка не набирает необходимого большинства в парламенте, требуется голосование на референдуме без вмешательства президента.

Референдумы сыграли важную роль как в турецкой, так и во французской политике.

Переход Турции от парламентской системы к президентской был одобрен на решающем референдуме в 2017 году. Точно так же переход Франции к своей полупрезидентской системе посредством конституции 1958 года также был одобрен на референдуме, проведенном в том же году. Вступление Франции в ЕС также произошло в результате референдума по Маастрихтскому договору в 1992 году.

Назначение послов

В Турции и Франции президент имеет прямые полномочия назначать послов.

В США ситуация иная: там, согласно Конституции, президент «назначает» послов «по совету и с согласия Сената». В результате назначение каждого американского посла должен одобрить Сенат США.