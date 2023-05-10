Минздрав ФРГ в конце апреля сообщил о нехватке в стране антибиотиков для детей, пишет агентство «‎Анадолу»‎.

Министерство предоставило правительствам федеральных земель возможность проявить больше гибкости в вопросах закупок лекарств и импорта антибиотиков.

Многие земельные правительства воспользовались этой возможностью и временно разрешили импорт антибиотических средств, которые не были утверждены федеральным Минздравом или ранее зарегистрированы в стране.

Представитель Германской ассоциации детских врачей Якоб Маске в беседе с «‎Анадолу» ‎заявил, что дефицит лекарств наблюдается не только в сфере антибиотиков для детей — в Германии также острая нехватка препаратов, предназначенных для взрослых.

Родители ищут лекарства по всему городу

Маске, имеющий свою клинику в районе Шёнеберг Берлина, заявил, что в ФРГ наблюдается дефицит антибиотиков, включая препараты, которые применяются в клиниках для внутривенного применения. «‎‎Это серьезная и ранее невиданная ситуация, ее необходимо воспринимать всерьез», — предупредил доктор.

По его словам, родители, которые приводят детей к педиатрам, очень удивляются, узнавая, что необходимого лекарства нет. Зачастую они вынуждены ездить по всему городу или по региону, чтобы купить антибиотики. Иногда врачи вынуждены направлять детей в больницы для лечения.

«Эта ситуация довольно травмирующая для детей, потому что пребывание в больнице для них всегда плохо»‎, — отметил Маске.

Причины дефицита

Доктор также подчеркнул: нехватка антибиотиков в ФРГ вызвана множеством причин. Он обратил внимание на то, что дефицит может быть связан с войной в Украине: из-за конфликта лекарства, а иногда и упаковки, не всегда доставляются вовремя из Китая и Индии.

С глобальной точки зрения вещества, используемые в лекарствах, поставляемых на мировой рынок, обычно производятся в Азии, поскольку это дешевле. Когда производство активного ингредиента по разным причинам временно останавливается в КНР или Индии, это затрагивает и компании в Европе, уточняет «‎Анадолу»‎.

Кроме того, пишет агентство, ценовое регулирование в Германии, импортные и экспортные операции и соглашения о скидках, заключенные медицинскими компаниями со страховыми фирмами, могут вызвать недостаток определенных медикаментов.

Еще одной причиной доктор Маске назвал желание медицинских компаний сэкономить средства, потому они не выделяли достаточно ресурсов для производства лекарств в Германии и странах Европы. Представитель ассоциации пояснил, что в ФРГ будет принят закон, чтобы устранить эту проблему, но для его вступления в силу потребуется много времени.

«Это не быстрое решение. Быстрое решение было отложено медицинскими страховыми компаниями и Министерством здравоохранения. Нас предупреждали об этом снова и снова, и теперь мы находимся на вершине айсберга. Мы столкнулись с ситуацией, когда мы больше не можем лечить детей, отчасти потому, что соответствующие лекарства недоступны», — заявил Маске.

При этом он отметил: необходимо сделать так, чтобы лекарства производились в Германии и европейских странах, и чтобы их стоимость была приемлемой для покупателей.

«Отсутствие антибиотиков и лекарств от рака — тревожный сигнал»

Джеральд Гасс, президент Немецкой ассоциации больниц, сообщил телевизионной корпорации SWR и немецкому агентству RND, что в больницах ФРГ отсутствуют некоторые лекарства для неотложной помощи. Гасс уточнил: от 5% до 10% лекарств, необходимых в больницах, не могут быть поставлены.

По его оценке, больше всего не хватает детских антибиотиков, а также лекарств, используемых при параличе. Доктор назвал «‎тревожным сигналом»‎ недоступность антибиотиков или лекарств от рака по всей Германии. Он отметил: некоторые педиатры в ФРГ вынуждены направлять своих пациентов в больницы, потому что они не могут обеспечить амбулаторное лечение из-за отсутствия лекарств.