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Алиев: Азербайджан не даст вытеснить себя из проекта «Среднего коридора‎»‎
Баку продолжит развивать проект «‎Среднего коридора»‎ — транспортного маршрута из Европы через Кавказ в Азию. Желаниям тех, кто хочет оставить Азербайджан вне проекта, «не дано сбыться‎»‎, подчеркнул президент Ильхам Алиев
Алиев: Азербайджан не даст вытеснить себя из проекта «Среднего коридора‎»‎
Фото: president.az / Others
10 мая 2023 г.

Азербайджан превратился в один из транспортных центров Евразии и продолжит развивать проект «‎Среднего коридора»‎. Желаниям тех, кто хочет оставить республику вне этого стратегического проекта, не суждено сбыться, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Сегодня Азербайджан превратился в один из транспортных центров Евразии. Хочу напомнить, что именно по инициативе [первого лидера республики] Гейдара Алиева в Азербайджане была проведена очень крупная и представительная международная конференция по Международному транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия», — заявил Алиев в обращении к народу.

Президент уточнил: именно в те годы была заложена основа проекта, «именуемого нами сегодня «Средний коридор». Это транспортный маршрут, связывающий Европу через Кавказ с Азией.

«То есть прохождение этого коридора через территорию Азербайджана было обусловлено в те годы. Хотя некоторые не хотели этого. К сожалению, и сегодня есть те, кто пытается оставить Азербайджан вне этого стратегического проекта, но их желаниям не дано сбыться», — подчеркнул Алиев.

Баку увеличит расходы на оборону

Президент Азербайджана в обращении к нации 9 мая также отметил: власти страны увеличат расходы на оборону при пересмотре бюджета на 2023 год.

«В госбюджет на этот год будут внесены дополнения, значительная часть [дополнительных расходов] опять же предусмотрена для оборонных целей. Почему? Потому что мы всегда должны быть готовы. Возрастают угрозы, возрастает опасность, и мы должны быть способны преодолеть любую угрозу», — заявил Алиев.

По его словам, армия Азербайджана входит в число самых сильных армий мира как по снаряжению, так и по боеспособности.

«‎‎Наша армия сражалась, демонстрировала свою силу не на параде, а на поле боя. Такова наша армия. Строительство армии и сегодня обеспечивается на должном уровне, будет обеспечиваться и впредь», — добавил азербайджанский лидер.

Как уточняет «‎‎Интерфакс-Азербайджан», в бюджете страны 2023 года на оборону и обеспечение национальной безопасности заложено 5,3 млрд манатов (свыше $3,1 млрд по текущему курсу) или 16% от общего числа расходов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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