Турецкая оборонная корпорация ASELSAN провела летные испытания прототипа дрона, который может изменять форму, сообщает агентство «Анадолу‎»‎. Беспилотник был представлен на TEKNOFEST, проходившем в стамбульском аэропорту им. Ататюрка в конце апреля.

В рамках проекта ASELSAN продемонстрировала сам беспилотник и его пусковую установку, а также провела успешные летные испытания. Уже в июле этого года планируется завершить исследования прототипа и запустить производство дрона, отмечает «‎Анадолу»‎.

На беспилотнике установлены 4 камеры, за короткое время он достигает высоты 200 метров. Дрон будет служить для разведывательно-наблюдательных целей. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) имеет складывающиеся крылья. После вылета из пусковой установки и достижения нужной высоты, аппарат раскрывает крылья и начинает вращать винты, после чего переходит в устойчивый полет. Таким образом, этот дрон можно будет запускать как со стационарных, так и с подвижных платформ.

В рамках проекта компания ASELSAN разработала систему из пяти пусковых установок, которую можно использовать на транспортных средствах. В сложенном виде дроны можно хранить в больших количествах, уточняет агентство.

Дрон оперативного развертывания

Возможность взлета с движущегося транспортного средства обеспечит важные эксплуатационные возможности. Военнослужащие не могут остановить транспортное средство и поднять БПЛА, так как из-за этого станут явной мишенью для оружия противника. Чтобы этого не допустить, инженеры ASELSAN выбрали метод быстрого развертывания БПЛА над движущимся транспортным средством.

Запустив такой БПЛА, можно будет очень быстро набрать большую высоту и передать снимки. Обычному винтокрылому беспилотнику понадобится гораздо больше времени для того, чтобы достичь заданной высоты и передать изображения. Беспилотный летательный аппарат ASELSAN с изменяемой формой может использоваться на стационарных точках в черте города, а также в пунктах охраны на границах страны и на особо важных объектах, на бронетехнике, канонерских лодках, катерах береговой охраны, беспилотных наземных и морских транспортных средствах. Его преимущества перед другими аппаратами в своем классе — его можно запускать с подвижных наземных и морских транспортных средств. Кроме того, у дрона от ASELSAN снижен риск аварий при взлете, сокращено время подготовки к эксплуатации, а также увеличен рабочий диапазон. Беспилотник занимает меньше места и его можно хранить на переносных платформах в больших количествах.