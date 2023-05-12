Коалиционное правительство — форма правления, когда у власти находится более чем одна политическая партия. Такое правительство возникает, когда по итогам выборов ни одна партия не набирает абсолютное большинство голосов.

Этот тип государственного устройства, широко распространенный во всем мире, имеет свои преимущества и недостатки, но вряд ли можно сказать, что вреда от него больше, чем пользы.

Страны, управляемые коалиционными правительствами, сохраняют эту систему не потому, что она идеальна, а потому, что их политическая атмосфера не позволяет им отказаться от нее.

Известно, что в Италии за последние 76 лет было 68 правительств. В Израиле за прошедшие четыре года — с 2018 по 2022 год — провели уже пять раундов выборов. В Нидерландах партии не могли сформировать правительство в течение девяти месяцев после выборов 2021 года.

Даже если коалиционное правительство в конце концов будет сформировано, оно проживет очень недолго, поскольку у партнеров по коалиции разные взгляды, методы, ожидания и цели в отношении управления.

Когда партийные интересы сталкиваются, политики распускают правительство, что заводит страну в политический тупик. Кроме того, в коалиционных правительствах решения принимаются медленно и неуверенно.

Безусловно, есть и небольшие преимущества коалиционных правительств: передача власти различным фракциям общества и представление воли большинства населения.

Но столь большое количество недолговечных правительств указывает на то, что коалиционные кабинеты — это не предпочтительный выбор, хотя некоторые люди могут думать иначе.

Турция в фокусе

Турция — еще одна страна, пострадавшая от коалиционных правительств в прошлом.

Первое коалиционное правительство в стране было создано в 1961 году, когда после военного переворота кабинет сформировали две идеологически противоположные партии — правая Партия справедливости (Adalet Partisi-AP) и левая/про-истеблишментская Народно-республиканская партия (Cumhuriyet Halk Partisi-CHP). Но их правительство продержалось всего семь месяцев.

С 1961 по 2002 год, когда к власти пришла Партия справедливости и развития (AK Parti) Реджепа Тайипа Эрдогана, в Турции правили 17 коалиционных правительств.

Средняя продолжительность жизни таких кабинетов составляла 2,4 года. При этом самое кратковременное правительство просуществовало три месяца, а самое долговременное — 3,5 года.

Более того, парламентская система часто приводила к политическим беспорядкам и досрочным выборам, в результате чего с 1950 года в Турции было сформировано ошеломляющее количество правительств — 48.

В отличие от других стран, во времена парламентской системы турецкие военные были очень влиятельны в политике и злоупотребляли слабостью сменявших друг друга правительств.

В то время как первое коалиционное правительство было сформировано после переворота, другие многопартийные правительства были сформированы более или менее под давлением армейских генералов. Премьер-министр Неджметтин Эрбакан был вынужден распустить коалиционное правительство в 1997 году. Новое трехпартийное правительство (Anasol-D), пришедшее на смену Эрбакану на посту премьер-министра, появилось также в результате вмешательства военных.

Турецкая армия была своего рода дамокловым мечом, который угрожал и однопартийным правительствам. Однако формировать/деформировать коалиционные кабинеты армейским генералам всегда было легче.

Более того, турецкие коалиционные правительства нанесли ущерб государству, в частности казне. Следующий пример примечателен тем, что показывает их разрушительное воздействие.

До прихода к власти AK Parti в 2002 году в Турции правила трехпартийная коалиция. Три крупнейших государственных банка, которые сейчас бьют рекорды по прибыли, были выведены из состава Министерства экономики. Каждый из них был привязан к трем другим министерствам, возглавляемым чиновниками трех разных коалиционных партий. Коалиция выкачивала средства банков, в результате чего они оказались на пороге банкротства. Это также спровоцировало крупнейший банковский кризис в истории Турции.

Осознавая пагубные последствия коалиций, президент Эрдоган, тогда еще премьер-министр, в середине 2010-х годов выдвинул на общественное обсуждение идею своей президентской системы и инициировал свою предвыборную кампанию в 2015 году.

Покойные президенты Тургут Озал и Сулейман Демирель хотели перейти на президентскую систему, но не смогли этого реализовать. Эрдоган решительно заявил об изменении, и в конце концов Турция приняла предложенную им систему на референдуме, состоявшемся 17 апреля 2017 года. Официально новая модель была принята 9 июля 2018 года.

С тех пор в Турции наблюдается политическая стабильность, невиданная ранее. Решения в стране принимаются оперативно и эффективно, что прямо отражается на качестве жизни турецкого народа.

В полной мере преимущества президентской системы Турция ощутила во время пандемии COVID-19, постпандемийного восстановления и во время двойного землетрясения 6 февраля 2023 года.

Голоса против

Несмотря на видимые преимущества президентской системы, у нее есть и противники, хотя их обвинения малоубедительны. Аргумент о том, что вся власть сосредоточена в руках одного человека, неверен, потому что раньше такими полномочиями обладал премьер-министр.

В парламентской системе также был президент, но он только одобрял то, что принимало правительство или парламент, хотя были и некоторые исключения. Так происходило потому, что президента в основном избирала правящая партия.

С другой стороны, когда его избирала другая партия, это приводило к политическим кризисам. Кроме того, сам пост президента в парламентской системе был символическим, он имел слабую власть и, как правило, споры за это кресло вызывали политические потрясения — если только президента не избирали члены правящей в парламенте партии.

Хотя турецкие оппозиционные партии утверждают, что они восстановят парламентскую систему, их заявления противоречивы. В телепрограмме во время своей президентской кампании в 2018 году кандидат в президенты от CHP Мухаррем Индже заявил, что скорее воспользуется президентской властью, чем откажется от нее.

В то время как оппозиционный Национальный альянс в своих заявлениях по-прежнему выступает за укрепление парламентской системы, их кристаллизованная государственная система состоит из президента и семи вице-президентов. Даже сторонники оппозиции не считают такую схему разумной.

Создается впечатление, что турецкая оппозиция выступает не против президентской системы, а против президента, то есть Эрдогана.

Можно утверждать, что Турция — от обычных граждан страны до политических партий — довольна президентской системой, и, вероятно, никакие партии не попытаются вернуться к парламентской системе.

Страна определилась со своим государственным устройством, и вряд ли оно будет изменено. Но ни одна система не идеальна, и многие люди, включая президента Реджепа Тайипа Эрдогана, признают, что необходимы некоторые корректировки. Некоторые из них можно ожидать после выборов 14 мая.