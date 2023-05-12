Туркменистан и Таджикистан обсуждают создание совместного транспортного коридора с выходом к Каспийскому морю. Об этом заявил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время визита в Душанбе. Информацию передает официальная газета «Нейтральный Туркменистан». В статье развитие сферы транспорта названо «‎безусловным приоритетом отношений между Ашхабадом и Душанбе‎».

Туркменский лидер уточнил: обе страны будут работать над созданием «‎‎мощной и современной инфраструктуры», которая объединит транспортные системы Азии, Европы и Ближнего Востока. По его словам, страны Центральной Азии, которые не имеют прямого доступа к Мировому океану — в регионе это Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Афганистан — должны максимально задействовать возможности портовой инфраструктуры восточного Каспия для выхода на мировые рынки.

Туркменистан, как отметил Бердымухамедов, готов обсудить использование в интересах Таджикистана возможностей туркменского порта Туркменбаши на берегу Каспийского моря. Политик добавил: Ашхабад и Душанбе намерены координировать усилия по формированию стратегического узла транспортно-транзитного и логистического взаимодействия по линии Восток-Запад.

Страны будут обсуждать этот проект с потенциальными партнерами на региональных и мировых площадках, в специализированных международных организациях, финансовых институтах. Во время визита Бердымухамедова в Душанбе страны договорились о дальнейшем увеличении грузопотока между двумя государствами, а также об активизации перевозок.

Как уточняет агентство «‎Анадолу»‎, Международный морской порт Туркменбаши был обновлен в 2013 году турецкой фирмой GAP İnşaat — это дочерняя компания конгломерата Çalık Holding. В 2018 году компания получила награду ENR за лучший проект этого года на церемонии в Нью-Йорке.

Туркменбаши — крупнейший порт на Каспийском море. Он стал частью программы по возрождению древнего Шелкового пути, протянувшегося из Азии в Европу. Порт включает в себя паромный и пассажирский терминалы, контейнерный терминал, порт для генеральных грузов и верфь.