Влиятельный сенатор пообещал Кремлю новые правила игры
Грэм ответил на заявление об «иммунитете» от санкций угрозой пошлин против покупателей российской нефти
Владимир Зеленский и Линдси Грэм / Reuters
30 июля 2025 г.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм ответил на заявления Кремля о том, что Россия приобрела иммунитет к западным санкциям, пригрозив введением пошлин против стран-покупателей российской нефти и газа.

Сенатор согласился, что Россия научилась жить с санкциями, но подчеркнул, что президент США Дональд Трамп меняет правила игры.

«Трамп собирается ввести пошлины для стран, которые покупают вашу нефть и газ, поддерживая вашу военную машину. Возможно, вам стоит в ближайшее время проверить, разделяют ли эти страны ваше высокомерное отношение», — написал Грэм в социальной сети X.

Американский законодатель также заявил, что большинство представителей обеих партий в Конгрессе готовы помочь президенту Трампу в этом начинании.

Заявление Грэма стало ответом на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который ранее говорил, что Россия приобрела иммунитет к санкциям благодаря многолетнему опыту.

Ранее на этой неделе Трамп установил России 10-дневный ультиматум для прогресса в прекращении войны в Украине, пригрозив введением пошлин и других мер. В ответ заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил США войной.

