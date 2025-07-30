Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм ответил на заявления Кремля о том, что Россия приобрела иммунитет к западным санкциям, пригрозив введением пошлин против стран-покупателей российской нефти и газа.
Сенатор согласился, что Россия научилась жить с санкциями, но подчеркнул, что президент США Дональд Трамп меняет правила игры.
«Трамп собирается ввести пошлины для стран, которые покупают вашу нефть и газ, поддерживая вашу военную машину. Возможно, вам стоит в ближайшее время проверить, разделяют ли эти страны ваше высокомерное отношение», — написал Грэм в социальной сети X.
Американский законодатель также заявил, что большинство представителей обеих партий в Конгрессе готовы помочь президенту Трампу в этом начинании.
Заявление Грэма стало ответом на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который ранее говорил, что Россия приобрела иммунитет к санкциям благодаря многолетнему опыту.
Ранее на этой неделе Трамп установил России 10-дневный ультиматум для прогресса в прекращении войны в Украине, пригрозив введением пошлин и других мер. В ответ заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил США войной.