Ташкент и Бишкек запустили строительство автомобильного завода в Чуйской области Кыргызстана. Предприятие «Алтын Тулпар Унаа Курулуш» будет находиться в селе Ак-Су. Об этом сообщает официальный портал правительства Кыргызстана.

На начальном этапе производственная мощность завода составит 10 тыс. автомобилей в год. На предприятии будет создано более 1 тыс. постоянных рабочих мест.

«Сегодня дружба между Кыргызстаном и Узбекистаном вышла на новый уровень‎»‎, — заявил глава администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров. — «‎‎Доказательством этого служит сегодняшняя закладка капсулы под строительство завода по сборке и производству легковых автомобилей. Это стратегически важный проект для обеих стран».

23 января замминистра экономики и коммерции Кыргызстана Айнура Усенбекова сообщила, что в первые три года эксплуатации завода планируется выпустить 10 тыс. единиц автомобилей и коммерческой техники. По ее словам, на заводе будут выпускать авто марки Chevrolet, Daewoo и Isuzu.

Усенбекова уточнила, что завод могут запустить уже в июле 2023 года. Стоимость предприятия, не учитывая земельный участок и прочую инфраструктуру, может достигать от $2,5 млн до $5 млн долларов.

Представители узбекистанского автомобильного концерна «Узавтосаноат» ранее заявили, что Кыргызстан — один из приоритетных рынков для расширения производства, поскольку сборка автомобилей в этой стране обходится дешевле. Удешевление сборки стало возможным за счет автотранспортного коридора Китай — Кыргызстан — Узбекистан — он сокращает время в пути для запчастей и комплектующих.

Переговоры Ташкента и Бишкека об открытии сборочного производства автомобилей в Кыргызстане с разной степенью интенсивности шли с 2017 года. Однако проект активизировался только в декабре прошлого года. Договоренность о строительстве завода была достигнута в ходе официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Бишкек в январе 2023 года.