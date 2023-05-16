Коронация Карла III вновь вызвала дискуссии об ответственности, которую должно понести Соединенное Королевство за свое колониальное прошлое. При подготовке к этому событию Букингемский дворец объявлял, что корона королевы-консорта Камиллы не будет украшена легендарным 105-каратным бриллиантом «Кохинур», вывезенным из Индии в 1849 году. В том числе это было связано с тем, что члены правящей Индийской народной партии («Бхаратия джаната парти») заявили о том, что публичная демонстрация камня в ходе церемонии «вызвала бы болезненные воспоминания о колониальном прошлом» у населения Индии.

Но все-таки без них не обошлось. Группа южноафриканских активистов до церемонии выступила с требованиями вернуть другой редчайший драгоценный камень — алмаз «Куллинан-1», который также называют «Большой звездой Африки».

В 1905 году на шахте «Куллинан» на северо-востоке современной ЮАР в 40 км к востоку от Претории был найдет камень весом 3 106 карат (621,35 грамма). Алмаз был преподнесен правительством Колонии Трансвааль британскому монарху Эдуарду VII, который заказал у голландских ювелиров его огранку. В результате камень исключительной чистоты и бело-голубоватого цвета был разделен на девять частей. Самый большой алмаз (весом 530 карат) из этой партии и есть «Куллинан-1». Именно он украшает британский королевский скипетр, использовавшийся на церемонии коронации.

«Алмаз должен быть возвращен в ЮАР, — заявил Africa News один из авторов петиции, юрист из Йоханнесбурга Мотуси Каманга. — Драгоценный камень является частью культурного наследия нашей страны. Жители Африки начинают понимать, что деколонизация — это не только предоставление людям определенных прав и свобод, но и возвращение всего, что было у них украдено и вывезено».

Правительство ЮАР высказывалось по этому поводу, но среди граждан страны стали говорить, что церемония стала напоминанием о колонизации и ее последствиях. «Для нас, южноафриканцев, это действительно грустно, так как именно сейчас мы страдаем от колониального наследия», — приводит агентство Аnadolu слова профессора африканской политики Университета Южной Африки Киалебоги Мафунье.

По словам профессора, такие же чувства испытывают жители других стран континента.

Кроме того, представители 12 стран Содружества наций подписали письмо к Карлу III с требованием признать последствия «геноцида и колонизации», принести официальные извинения и начать процесс возмещения ущерба.

Обращение подписали представители Антигуа и Барбуды, Новой Зеландии, Австралии, Багамских островов, Белиза, Канады, Гренады, Ямайки, Папуа-Новой Гвинеи, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, а также Сент-Винсента и Гренадин.

В частности, они также выступили с требованиями признать «ужасающие последствия и наследие геноцида и колонизации коренных и порабощенных народов», начать разговор о «непреходящем влиянии рабства», начать обсуждение вопроса о репарациях за угнетение коренных народов, вернуть останки представителей коренных народов, которые сейчас хранятся в британских музеях. В том числе, авторы письма указывали на то, что еще в июне 2022 года на встрече глав правительств британского Содружества Карл III заявлял, что признание ошибок прошлого является «разговором, время которого пришло».

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с TRT на русском указала на то, что Карл III заявлял о том, что Лондон готов предоставить доступ к архивам, и упоминал о возможном возвращении артефактов. «Но когда, как и в каком количестве — это непростой вопрос. Но это займет много времени, не обойдется без юридических проволочек», — отметила специалист.

Например, музей Хорнимана в Лондоне вернул Нигерии право собственности на 72 артефакта, в том числе на 12 медных пластин, известных как «Бенинская бронза», которые британские солдаты вывезли из Бенин-Сити в 1897 году.

В целом показательной в этом вопросе является позиция британских властей в связи с хранящимися в Лондоне мраморными скульптурами Парфенона (мраморы Элгина), а именно то, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что его правительство не намерено передавать их Греции.

«Соединенное Королевство много веков заботилось о сохранности мраморов Элгина. Наши галереи и музеи финансируются налогоплательщиками, потому что они являются важнейшим достоянием нашей страны, — говорилось в его заявлении в марте. — Мы делимся их сокровищами с миром, а люди со всего мира приезжают в Соединенное Королевство, чтобы их увидеть. Коллекция Британского музея защищена законом, и мы не планируем это менять».

По его словам, власти страны не готовы корректировать закон о Британском музее 1963 года, который существенно ограничивает возможности попечителей музея распоряжаться его собранием.

Вероятно, этот же аргумент может применяться и к другим объектам культурного наследия бывших колоний, которые хранятся в этом музее.