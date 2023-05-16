75-летие Накбы отмечается в критический момент, характеризующийся постоянной эскалацией насильственных действий Израиля против палестинцев на оккупированных территориях и в осажденной Газе.

В сообщениях указывается, что в 2021 году израильские силы убили 313 палестинцев, в том числе 71 несовершеннолетнего, в осажденной Газе и на оккупированном Западном берегу (включая Восточный Иерусалим).

Это число достигло рекордного уровня в 2022 году, когда, по сообщениям, было убито 204 палестинца, что сделало этот год самым смертоносным для палестинцев на оккупированном Западном берегу с 2005 года.

За первые четыре месяца 2023 года было убито 96 палестинцев, что указывает на то, что цикл насилия стал бесконечным. Движение сопротивления было направлено на мобилизацию палестинцев в их борьбе против колониально-поселенческого правления Израиля и практики, напоминающей апартеид. Многие международные правозащитные организации, такие как Amnesty International и Human Rights Watch, задокументировали и признали таковой эту практику.

Палестинцы считают 15 мая Днем Накбы — скорби по исходу палестинцев из-за давления израильских поселенцев в 1948 году. Тогда более 750 000 палестинцев были изгнаны из своих домов в Палестине, а сионистские ополченцы разрушили 500 деревень и городов, прежде чем израильский режим объявил о своем незаконном существовании, что привело к кризису беженцев, который продолжается по сей день.

В этом году ООН впервые официально почтило дату вынужденного переселения сотен тысяч палестинцев с их родины в 75-ю годовщину их насильственного исхода — действия, вызванного разделом ООН находящейся под британским управлением Палестины на отдельные еврейское и арабское государства.

Рияд Мансур, посол Палестины в ООН охарактеризовал шаг ООН как исторический и при этом также отметил ответственность ООН за неспособность разрешить катастрофу для палестинского народа за последние 75 лет. Он сказал, что «катастрофа для палестинского народа все еще продолжается». У палестинцев до сих пор нет независимого государства, и они не имеют права вернуться в свои дома, как того требует резолюция Генеральной Ассамблеи, принятая в декабре 1948 года.

Историческая справка

В конце XIX и начале XX веков Палестина входила в состав Османской империи. С ростом сионизма, политического движения, выступающего за еврейскую родину, еврейская иммиграция в Палестину увеличилась. После Первой мировой войны Британская империя получила контроль над Палестиной в соответствии с мандатом Лиги Наций. В этот период напряженность между еврейскими и арабскими общинами усилилась из-за противоречивых национальных устремлений.

В 1947 году Организация Объединенных Наций предложила план раздела Палестины на отдельные еврейское и арабское государства с Иерусалимом под международным управлением. План был принят еврейскими лидерами, но отвергнут палестинскими арабами, поскольку они считали, что он несправедливо защищает интересы евреев.

Несмотря на то что план так и не был реализован из-за вспышки насилия, он сыграл важную роль в оккупации Палестины и создании израильского государства в 1948 году, что привело к насильственному перемещению более 80 процентов палестинского населения.

Конфликт продолжался до января 1949 года, после чего Израиль, Египет, Ливан, Иордания и Сирия достигли соглашения о перемирии. Это соглашение установило линию перемирия 1949 года, широко известную как Зеленая линия, которая служит общепризнанной демаркацией между Израилем и оккупированным Западным берегом. Зеленая линия также является синонимом территориальных границ (до) 1967 года, то есть до того как Израиль оккупировал оставшиеся части Палестины во время войны в июне 1967 года.

Масштабы разрушения

В период с 1947 по 1949 год силы сионистского ополчения предприняли нападения на крупные палестинские городские центры и опустошили около 530 деревень. Эта кампания насилия привела к гибели примерно 15 000 палестинцев в результате серии крупномасштабных зверств, включая многочисленные массовые убийства.

Один из самых громких инцидентов произошел 9 апреля 1948 года, когда сионистские силы устроили опустошительную бойню в деревне Дейр-Ясин, расположенной на окраине Иерусалима. Ответственность за жестокие убийства несут члены «Иргун» и «Банды Штерна», сионистские группировки, действовавшие до создания израильского государства.

Резня унесла жизни более 110 мужчин, женщин и детей, закрепив за собой место одного из самых трагических событий войны.

Палестинская диаспора

Перемещенные палестинцы искали убежища в соседних арабских странах или в других частях Палестины. Около шести миллионов палестинских беженцев официально зарегистрированы и проживают в более чем 58 лагерях, разбросанных по Палестине и соседним странам.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) играет решающую роль в поддержке этих беженцев, предлагая помощь и управляя обширной сетью школ и медицинских учреждений. БАПОР оказывает помощь по меньшей мере 2,3 миллиона палестинских беженцев в Иордании, 1,5 миллиона в Газе, 870 000 на оккупированном Западном берегу, 570 000 в Сирии и 480 000 в Ливане.

Палестинцы под оккупацией

Господство израильских военных над палестинским населением существенно влияет на различные аспекты их существования, ограничивая их доступ к услугам, свободу передвижения, заключение брака и варианты проживания. В ходе всестороннего расследования HRW собрала доказательства различных злоупотреблений, совершенных Израилем, включая повсеместную конфискацию палестинской земли и имущества, незаконные убийства, насильственное перемещение, жесткие ограничения свободы передвижения, административное задержание и отказ в праве палестинского гражданства.

Это расследование пролило свет на серьезность ситуации и систематические нарушения прав палестинского населения.

«Худший эпизод драки»

Сегодня, 75 лет спустя, палестинцы говорят, что Накба не является историей и все еще «происходит». С 9 мая 2023-го Израиль наносит непрерывные авиаудары по осажденной Газе, включая точечные убийства лидеров групп сопротивления. В ответ группировки палестинского сопротивления нанесли ответные удары по израильским городам и поселениям.

В субботу палестинские вооруженные группировки объявили о заключении соглашенияо прекращении огня с Израилем, положив конец пятидневным интенсивным израильским атакам на сектор Газа, однако Израиль прервал это перемирие.

По данным Министерства здравоохранения Палестины, за неделю в результате ударов погибли по меньшей мере 33 палестинца, в том числе 13 мирных жителей, а еще 147 получили ранения. Конфликт стал самым напряженным эпизодом боевых действий между группировками сопротивления Газы и Израилем после 10-дневной войны 2021 года.