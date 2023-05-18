Турция сформулировала новую стратегию искусственного интеллекта (ИИ) с рядом целей, включая участие в глобальном управлении данными, ответственные исследования ИИ и реализацию международных проектов ИИ со стратегически важными странами и ведущими технологическими организациями.

Мерве Айюдже Кызрак — специалист по искусственному интеллекту. Она помогала Министерству промышленности и технологий Турции и Управлению цифровой трансформации (DTO) под руководством президента Турции подготовить национальную стратегию по искусственному интеллекту.

В беседе с TRT World Кызрак сообщила, что правительство Турции рассматривает ИИ как потенциальный инструмент для решения самых насущных мировых проблем и хочет быть в авангарде этих изменений. По ее словам, Министерство промышленности и технологий и DTO начали работу над Национальной системой управления рисками в области ИИ в 2022 году. Эта инициатива в конечном итоге стала краеугольным камнем стратегии страны в области ИИ.

«Ее конечная цель — позиционировать Турцию как лидера в новых глобальных отношениях и балансе сил, которые появляются в результате технологии ИИ», — заявила Кызрак.

«Ожидается, что стратегический документ внесет значительный вклад в усилия Турции по сохранению лидирующих позиций в этой быстро развивающейся области», — добавила собеседница TRT.

Искусственный интеллект трансформирует отрасли и влияет на все аспекты нашей жизни с беспрецедентной скоростью, показывая, что ни одна страна не может развивать эту технологию в одиночку. Хотя ИИ обещает произвести технологическую революцию во всем мире, озабоченность по поводу цифрового суверенитета и конфиденциальности граждан находится на рекордно высоком уровне, отмечает TRT World.

В то время как страны работают над тем, чтобы использовать возможности ИИ и свести к минимуму его негативные последствия, роль глобального сотрудничества в формировании его будущего стала решающей.

«Поскольку ИИ и данные становятся новыми инструментами экономического развития, мы должны обеспечить более справедливое распределение выгод от этого роста между странами и обществами, при этом соблюдая основные права и свободы человека», — заявил TRT Сафа Услу, глава отдела международных связей Управления цифровой трансформации.

Поскольку виртуальные миры формируют будущее человечества, становится все более важным закрепить этику и законы во всех формах цифровых технологий для защиты основных прав человека, отметил Услу.

Он также подчеркнул необходимость уделить первоочередное внимание упреждающим мерам, таким как защита данных граждан в пределах турецких границ и создание брандмауэров (защитных систем) для предотвращения социального профилирования турецких граждан внешними субъектами. Также необходимо продвигать и внедрять технологий искусственного интеллекта для ускорения общественного прогресса, отметил эксперт.

Практикуя дипломатию ИИ, Турция стремится усилить свое влияние, открыть новые экономические возможности и поощрять ответственное использование технологий ИИ, ориентированное на человека.

Термин «Ответственный ИИ» относится к разработке систем искусственного интеллекта, предназначенных для сведения к минимуму вреда для общества, обеспечения справедливости и инклюзивности, а также защиты частной жизни и прав человека.

Первая стратегия искусственного интеллекта в Турции

«Разработка национальной стратегии ИИ необходима для подготовки к тому, что искусственный интеллект окажет влияние на международные отношения», — говорится в отчете «Отображение проблем и возможностей ИИ для ведения дипломатии». Его опубликовал международный фонд DiploFoundation. Эта неправительственная организация специализируется на развитии потенциала в области управления интернетом и цифровой политики.

Турция присоединилась к числу стран со стратегиями ИИ в 2021 году, запустив в августе того года свою первую Национальную стратегию искусственного интеллекта под девизом «Создание ценности в глобальном масштабе с помощью гибкой и устойчивой экосистемы ИИ для процветающей Турции».

Содействие международному сотрудничеству в области ИИ

Для достижения этих целей турецкие официальные лица из МИД, Министерства промышленности и технологий и Управления цифровой трансформации активно представляют Турцию и ее интересы в области инновационных технологий, включая ИИ, в ряде международных директивных органов, таких как как Евросоюз, G7 и ОЭСР.

Комитет по искусственному интеллекту (CAI) — одна из самых известных международных организаций, занимающихся разработкой руководящих принципов и поощрением этичного применения ИИ. Это комитет Совета Европы, который работает над созданием обязательных руководящих принципов для государственного и частного секторов, которым необходимо следовать при исследованиях, разработке и внедрении ИИ.

«Турецкая делегация активно участвует в дипломатических усилиях по формированию и доработке международной конвенции CAI по ИИ», — заявила Сейма Озджан из Управления цифровой трансформации в своей статье «Дипломатия в цифровую эпоху» из книги «Век цифровых технологий».

Книга опубликована Фондом политических, экономических и социальных исследований (SETA). Глобальное партнерство в области ИИ (GPAI) — еще одна международная инициатива, запущенная G7 в июне 2020 года. Согласно веб-сайту организации, она определяет себя как «многостороннюю инициативу по содействию ответственному использованию ИИ при соблюдении прав человека и демократических ценностей».

В настоящее время в нее входят 29 государств-членов, заявка Турции на членство была одобрена в ноябре 2022 года.

«Благодаря членству в GPAI Турция внесет дополнительный вклад в международное сотрудничество на этой платформе в направлении ответственного развития и использования ИИ», — говорится в заявлении МИД Турции.

В нем также подчеркивается важность получения выгод от многостороннего сотрудничества в рамках GPAI для внедрения надежного ИИ и смягчения потенциальных проблем.

Турция будет активно участвовать в деятельности GPAI и продвигать этичное и ответственное использование искусственного интеллекта, говорится в сообщении МИД.

Зумрут Муфтуоглу — член GPAI и представляет Турцию в некоторых рабочих группах инициативы. Она имеет степень доктора философии в области технологий искусственного интеллекта, повышающих конфиденциальность.

Технологии повышения конфиденциальности — один из проектов, над которыми она работает в рамках GPAI, поскольку эта тема относится к ее специализации.

«Здесь мы отдаем приоритет безопасному обмену данными без ущерба для конфиденциальности пользователей или суверенитета стран», — рассказала Муфтуоглу TRT.

«Управление цифровой трансформации Турции вносит свой вклад в деятельность GPAI в соответствии с ее общими ценностями и целями, выступая за этичное и ответственное применение ИИ со стороны своих высокопоставленных представителей в стране и технических специалистов», — уточнила эксперт.

ОЭСР также играет решающую роль в формировании политики и стратегий по регулированию и продвижению этичного и ответственного использования ИИ. Это одна из самых влиятельных организаций, устанавливающих международные политические ориентиры при переходе к цифровой экономике.

Рекомендация ОЭСР по ИИ, принятая в 2019 году, направлена на построение экосистемы ИИ таким образом, чтобы поддерживать демократические и этические принципы; как член-учредитель ОЭСР и активный участник процесса разработки политики организации, Турция также подписалась в качестве сторонника этой цели.

В предложении для этой рекомендации по ИИ говорится о необходимости способствовать развитию систем искусственного интеллекта, который будет одновременно инновационным и надежным, а также уважающим права человека, защищающим демократические ценности и предполагающим ответственное пользование.

Турция также активно участвует в исследованиях ИИ в ОЭСР, в Экспертном совете по ИИ, а также в рабочей группе по управлению ИИ (WPAIGO), и активно продвигает искусственный интеллект, руководствуясь этическими и демократическими идеалами.