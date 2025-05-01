ТУРЦИЯ
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Анкара и Лондон куют общую сталь
Турция и Британия подписали соглашение, институционализирующее сотрудничество в оборонной промышленности и обсуждают поставки Eurofighter
Анкара и Лондон куют общую сталь
1 мая 2025 г.

Турция и Великобритания подписали официальную спецификацию Совета по оборонной промышленности TUDIC, которая закрепляет долгосрочное сотрудничество между странами в сфере обороны. Документ подписан в Лондоне с участием главы Управления оборонной промышленности Турции Халука Гёргуна, замминистра обороны Мусы Хейбета и британского министра по оборонным закупкам Марии Игл.

Стороны заявили о намерении углубить стратегическое партнерство на фоне меняющейся глобальной безопасности и общих угроз. На встрече также присутствовали представители оборонных компаний обеих стран.

Соглашение стало очередным шагом после визита британского министра обороны Джона Хили в Анкару в марте, в ходе которого обсуждалась региональная безопасность и предложение Лондона о продаже Турции 40 истребителей Eurofighter Typhoon. Сейчас турецкая сторона изучает это предложение.

В декабре 2024 года два британских истребителя уже прибыли на турецкую военную базу для осмотра. Тогда же министр обороны Турции Яшар Гюлер провел переговоры с британской делегацией в Анкаре.

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