Турция и Великобритания подписали официальную спецификацию Совета по оборонной промышленности TUDIC, которая закрепляет долгосрочное сотрудничество между странами в сфере обороны. Документ подписан в Лондоне с участием главы Управления оборонной промышленности Турции Халука Гёргуна, замминистра обороны Мусы Хейбета и британского министра по оборонным закупкам Марии Игл.

Стороны заявили о намерении углубить стратегическое партнерство на фоне меняющейся глобальной безопасности и общих угроз. На встрече также присутствовали представители оборонных компаний обеих стран.

Соглашение стало очередным шагом после визита британского министра обороны Джона Хили в Анкару в марте, в ходе которого обсуждалась региональная безопасность и предложение Лондона о продаже Турции 40 истребителей Eurofighter Typhoon. Сейчас турецкая сторона изучает это предложение.

В декабре 2024 года два британских истребителя уже прибыли на турецкую военную базу для осмотра. Тогда же министр обороны Турции Яшар Гюлер провел переговоры с британской делегацией в Анкаре.