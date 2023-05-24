В Высшем избирательном совете Турции (YSK) заверили, что избирательный процесс в стране, включая подачу бюллетеней и их подсчет, является «прозрачным» и «защищенным» без возможности манипулирования.

Комментарий высшего избирательного органа последовал после того, как критики поставили под сомнение систему голосования, не предоставив никаких доказательств.

В первом туре голосования 14 мая ни действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ни его ближайший соперник Кемаль Кылычдароглу не преодолели 50% порог, необходимый для победы в президентской гонке.

Теперь исход президентской гонки будет решен во втором туре 28 мая.

Подсчет YSK показал, что президент Эрдоган получил 49,52% голосов, что почти на пять процентов больше, чем у Кылычдароглу, набравшего 44,88%. Третий кандидат Синан Оган получил 5,17% голосов, а Мухаррем Индже, отказавшийся от участия в гонке, набрал 0,43%.

Поскольку ни один кандидат не получил абсолютного большинства голосов, будет проведен второй тур голосования между двумя лидерами, набравшими наибольшее количество голосов, как это прописано в поправках к Конституции от 2017 года.

Второй тур голосования происходит впервые за всю историю президентских выборов в стране. В интервью CNN президент Эрдоган назвал это «новым опытом турецкой демократии», предсказав, что «мой народ выступит за сильную демократию» в день выборов.

Тем временем в парламенте Партия справедливости и развития (AK Parti) Эрдогана и его союзников сохранила большинство. При подсчете 100% голосов AK Parti вместе с Народным альянсом получат не менее 323 из 600 мест в парламенте.

Народно-республиканская партия (СНР) и ее Национальный альянс получили не менее 212 мест, в то время как другие, более мелкие партии получили в общей сложности 65 мест.

«Выборы 14 мая прошли прозрачно»

В преддверии второго тура председатель YSK Ахмет Йенер осудил обвинения в нарушениях во время голосования, заявив, что они «необоснованны» и «направлены на введение общественности в заблуждение», добавив, что система организации «прозрачна»: «Необоснованным утверждениям, распространяемым в социальных сетях, нельзя доверять. Процесс проходит прозрачно».

После выборов 14 мая сторонники основной оппозиционной Народно-республиканской партии (CНР) подали жалобы на некие «нарушения» по меньшей мере в 7 094 урнах для голосования, в том числе 2 269 — в связи с президентской гонкой.

Еще 4825 урн для голосования также были поставлены «под сомнения» со стороны Народно-республиканской партии (СНР) по поводу парламентского подсчета голосов. Однако утверждения оппозиции о нарушениях были связаны с системной ошибкой именно СНР, сообщает Центр борьбы с дезинформацией Турции.

«При рассмотрении предполагаемого вопроса ясно видно, что неверные данные относятся не к системе YSK, а к системе Народно-республиканской партии, — говорится в заявлении организации. — С другой стороны, голоса были записаны правильно в предполагаемом протоколе избирательной комиссии, но в систему СНР были введены неправильно».

После возражений и пересчета голосов из-за ошибок самой СНР был сделан вывод, что Народно-республиканская партия (СНР) получила только одного депутата в центральной турецкой провинции Испарта.

«Ошибка в системе записи СНР»

В YSK заявили, что устранили несоответствия, поднятые оппозицией, и эти проблемы, очевидно, были результатом ошибок в протоколах СНР, а не подсчета голосов избирательным органом.

Йенер, глава YSK, также сказал, что избирательный орган «поделился процессом» с представителями партии «на всех этапах, момент за моментом». В этом процессе участвуют по меньшей мере пять различных сторон.

«Копия протокола об итогах голосования была передана представителям соответствующих политических партий, кандидатам в президенты и наблюдателям от политических партий», — сказал он.

«Изображения, показанные в социальных сетях, не имеют никакого отношения к YSK», — сказал он, отвечая на обвинения в манипуляциях с подсчетом голосов, размещенные в Интернете.

Представителям партий также предоставлено право обжаловать результаты и представить доказательства «искажений» при подсчете голосов.

Компьютерная система SECSIS, используемая YSK для проведения голосования и передачи результатов выборов, использует высокий уровень мер безопасности, «направленных на предотвращение любых угроз безопасности, негативно влияющих на международную респектабельность Турции».

Международные наблюдатели высоко оценили избирательный процесс

Процесс голосования в день выборов также получил высокую оценку независимых наблюдателей за выборами из Европы.

В заявлении, опубликованном после всеобщих выборов 14 мая, наблюдатели от представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) высоко оценили избирательный процесс, заявив, что высокая явка стала явным показателем «сильного демократического духа».

На протяжении всей своей истории турецкие избиратели подавляющим большинством участвовали в избирательном процессе, несмотря на периодические политические потрясения, включая несколько переворотов. Согласно общедоступным данным, с 1950 года нынешняя средняя явка избирателей превысила 82 процента.

Поскольку политическая риторика продолжает усиливаться в преддверии второго тура, глава YSK Йенер заверил скептиков из числа общественности, что предпринимаются все меры для обеспечения честности голосования и точного отражения результатов голосования в окончательном отчете.