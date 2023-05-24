Члены так называемого «Русского добровольческого корпуса» (РДК), который участвует в войне на стороне Украины, вновь атаковали суверенную и международно-признанную территорию России — Белгородскую область. Стоит отметить, что это подразделение состоит из граждан России ультраправых (по их собственным словам, «право-консервативных» и «традиционалистских») взглядов, которые выбрали путь вооруженного сопротивления российским властям.

В марте РДК уже предпринимал подобную вылазку в соседнюю Брянскую область. Как затем заявили власти региона, диверсанты обстреляли автомобиль с мирными жителями. Погибли двое взрослых, а 11-летний ребенок был ранен.

Однако мартовская диверсия была куда менее масштабна, чем нынешняя. Если тогда отряд смог пробыть на территории России всего несколько часов, после чего был вынужден отступить, то теперь им удалось как минимум закрепиться на ночь. На видеозаписях, которые распространяли сами участники рейда, на этот раз они зашли на территорию России с техникой — пикапами, бронеавтомобилями International MaxxPro и БТР-80. Последний, по словам членов РДК, они смогли захватить в качестве трофея на территории погранпункта. Есть даже видео, на котором один из представителей группировки с желтой повязкой наклеивает символику РДК прямо поверх буквы Z — опознавательного знака российских войск, который был на корпусе БТР.

Территория, на которой они проводили военную операцию, тоже была достаточно велика — это села Козинка, Глотово, Гора-Подол и город Грайворон, в честь которого назван одноименный пункт пропуска на российско-украинской границе.

Режим КТО (контртеррористической операции) при этом ввели на всей территории области, а отселить решили жителей девяти населенных пунктов. Такая мера точно была не лишней. Например, часть ракеты упала в огород частного дома в селе Антоновка, а в Грайвороне снаряды падали на территории автопредприятия, а также попали по зданию городской администрации.

Но даже к вечеру 22 мая бои не прекратились. «К началу восьмого часа вечера бойцам Минобороны, ФСБ и Росгвардии удалось выбить членов РДК из села Глотово, после чего боевые действия начались в Козинке, — описывает развитие событий газета «Коммерсант». — Российским силовикам достался International MaxxPro, который, очевидно, использовался для подвоза оружия и боеприпасов. В нем обнаружены цинки с патронами, множество пулеметных лент, сам пулемет М240 и с десяток противотанковых гранатометов».

Противостояние продолжилось и утром следующего дня, в чем смог убедиться журналисты, сумевшие въехать в Грайворон в объезд блокпоста. Местные жители, судя по рассказам, были глубоко возмущены тем, что «диверсанты» смогли беспрепятственно войти на территорию их сел, но боятся выражать эти мысли публично. «А чего тут думать,— усмехается первый мужчина. — За что боролись, на то и напоролись. А больше я вам ничего не скажу», — описывает диалог неподалеку от Грайворона Александр Черных. Второй собеседник и вовсе добавил, что «за «думать» сейчас дискредитация положена», имея в виду недавно введенную статью уголовного кодекса России «За дискредитацию вооруженных сил».

Правда, как дал понять губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, похожие чувства разделяет и он сам. Выступая в прямом эфире в соцсетях, он зачитал острый вопрос от одного из подписчиков, что российские чиновники делают не так уж часто.

«Власти рассказали, что все под контролем — что построена засечная черта, пирамидки (бетонные заграждения против танков в форме пирамид — TRT на русском) там и так далее. При этом противник доходит до райцентра практически на танках, минуя три села. Это как? Почему дырявая граница?», — процитировал Гладков присланное ему сообщение. «С вами согласен — у меня еще больше вопросов, чем у вас, к министерству обороны, — сам же ответил он. — Я не хочу это комментировать, потому что считаю, что это неправильно. Мы должны решать в рамках наших полномочий. Конечно, нужно сделать выводы исходя из тех ошибок, которые были допущены».

Также Вячеслав Гладков сообщил, в результате обстрелов пострадали 12 человек. В селе Козинка также есть один погибший, а еще одна пожилая женщина умерла в ходе эвакуации. Между тем, ни он, ни какие-то другие государственные органы России не прокомментировали загадочный инцидент в ночь с 22 на 23 мая. Как сообщили многочисленные Telegram-каналы, в том числе провластные, по зданиям ФСБ и МВД в самом Белгороде ударили беспилотники. Но вместо объяснения случившегося власти предпочли поскорее скрыть нанесенные повреждения.

В Минобороны РФ отреагировали на произошедшее достаточно сухо, констатировав «разгром» диверсионной группы днем 23 мая. «В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены», — заявил пресс-секретарь ведомства Игорь Конашенков. Часть вражеского отряда, по его словам, была отброшена в Украину, где по ним продолжили наносить удары. Потери противника, по его данным составили «более 70 человек, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов».

Более или менее надежно проверить это сообщение непросто: с одной стороны, уже после заявления российского генерала в РДК показали кадры с целой техникой и заявили, что потерь нет. С другой — военкор «Комсомольской правды» Александр Коц тоже опубликовал фото и видео с места боев. На них можно видеть американский броневик, по всей видимости, затрофеенный российскими силами. На территории погранпункта Грайворон тоже видно уничтоженные внедорожники «Хамви», которых точно нет в российской армии.

Режим КТО в Белгородской области отменили вечером 23 мая.

Примечательно, что на этот раз власти Украины прозрачно намекнули, что могут иметь отношение к деятельности РДК. «Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения, — написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter. — Как известно, танки продаются в любом российском военторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России». Это своеобразная ирония — во время активных боев в 2014-2015 годах российских власти тоже заявляли, что не имеет отношения к сепаратистам в Донбассе, а военную форму они приобрели сами.

«В составе группы нападавших были бронированные машины International MaxxPro из последних американских поставок. Это продают только в одном военторге, — заявил TRT на русском военный аналитик из России Дмитрий Кузнец, указывая, что акция такого масштаба точно не может быть самодеятельностью неких активистов. Эффект (от действий в Белгородской области — TRT на русском) может быть как пропагандистский, так и стратегический, — продолжил Дмитрий Кузнец. — Если Украина заставит ВС РФ укрепить границу войсками — это ослабит войска на других фронтах. При этом ресурсов на это ВСУ тратят мало». Защитить границу так, чтобы полностью исключить подобные атаки в дальнейшем, по словам эксперта, невозможно. «Оппонент владеет инициативой и может выбирать место для атаки. Между местом первой атаки (в марте, в Брянской области) и местом второй — 300 км по прямой. Пассивная оборона потребует отвлечения сотен тысяч военных, что ослабит воюющую группировку», — сказал он.

Весьма показательной была и реакция Вашингтона. В ней слышались нотки одобрения действий диверсантов — по крайней мере, пассивного. «Мы очень четко пояснили украинцам, что мы не поощряем атаки вне границ Украины и не способствуем им», — сказал пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер. Но тут же добавил: «Важно напомнить и всегда держать в голове, что агрессор здесь — Россия. Это Россия начала атаки на гражданскую инфраструктуру, Россия бомбит гражданские объекты, выводит из строя школы и больницы, тысячами убивает мирных жителей. Поэтому мы оставляем решение о том, как вести войну, нашим украинским партнерам».