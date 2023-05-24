Российский лесопромышленный холдинг Segezha продал европейское подразделение за символический €1. Об этом в интервью РБК заявил президент группы Михаил Шамолин.

Холдинг продал подразделение Segezha Packaging, которое управляет семью заводами по производству бумажной упаковки в Европе. Предприятия расположены в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии. В общей сложности они производили 700 млн бумажных мешков в год.

В отчете компания отмечает: соглашение о продаже 100% Arka Merchants Limited и ее дочерних обществ (через эту компанию группа владела семью заводами Segezha Packaging) было заключено еще 22 февраля текущего года.

Кто именно приобрел компанию, Шамолин не уточнил. Гендиректор Lesprom Network Алексей Богатырев в беседе с газетой «‎Ведомости»‎ предположил, что покупателем европейских активов Segezha «могла выступить одна из международных компаний, заявивших о выходе из российских активов». Это могут быть американская International Paper, австрийская Mondi и американская Sylvamo, заинтересованная в увеличении доли на рынке ЕС.

Долговые обязательства и санкции

По словам Шамолина, условием сделки было также принятие долговых обязательств. Покупатель согласился выплатить долг Segezha Packaging перед Сегежским ЦБК в размере €100 млн.

«Можно сказать, что бизнес был продан за сумму порядка €100 млн, что соответствует его оценке в состоянии до [введения антироссийских] санкций», — уточнил президент холдинга.

Шамолин отметил: продажа подразделения фактически была единственным способом сохранить его «в рабочем состоянии». Заводы Segezha Packaging перестали получать необходимое для работы сырье после того, как в апреле 2022 года Евросоюз ввел эмбарго на поставки российской лесопромышленной продукции.

Segezha Packaging также не смогла заместить поставки из России материалами от европейских производителей, так как в ЕС отказывались сотрудничать с компанией, поскольку ее материнская фирма зарегистрирована в России.

Президент холдинга уточнил: по данным за 2021 год, добавленная OIBDA (операционная прибыль компании до вычета амортизации) Segezha Packaging составляла €5–7 млн в год.

По данным газеты «‎Коммерсант», ‎санкции Евросоюза затронули поставки лесопромышленной продукции из РФ на сумму $6 млрд.

В 2021 году на присоединившиеся к санкциям против России страны приходилось 45,8% от общего объема экспорта российской лесопродукции. При этом 75% этого объема шло в европейские страны.