В 2022 году американское гражданство получили 10 420 россиян — это максимум за последние 10 лет. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные консалтинговой компании Second Wind.

Издание уточняет: граждане РФ в прошлом году получили 97 инвестиционных виз — это в 10 раз больше, чем в 2021-м году, когда визы такого типа получили всего девять россиян.

В 2020 году США выдали россиянам 36 инвестиционных виз. Россияне также заняли второе место по количеству полученных в лотерее Госдепартамента США грин-карт — так называется американский вид на жительство. Один из способов его получить — принять участие в онлайн лотерее на сайте Госдепа. Как отмечают «‎Ведомости», граждане России в прошлом году получили 2642 лотерейные грин-карты.

Всего россияне получили за год 4654 иммиграционных и 42 770 неиммиграционных виз США. В прошлом году Штаты выдали россиянам 33 600 туристических виз (типа В1 и B2).

С мая 2021 года посольство США в России перестало принимать заявления на неиммиграционные визы из-за ограничений. Это случилось после того, как Москва ввела ограничения на наем американским посольством граждан РФ и других стран. Посольство США, в свою очередь, сократило количество оказываемых консульских услуг.

В октябре 2021-го Госдеп США назвал россиян «бездомной нацией» и рекомендовал гражданам РФ получать документы в американских дипучреждениях в других странах.

Процент отказов по туристической визе для россиян — 26,18%. При этом для граждан других стран СНГ процент отказов в визах выше: для граждан Армении — 37,8%, Казахстана — 44%, Узбекистана — 47%, Таджикистана — 58%, Кыргызстана — 37,85%. «‎Ведомости» подчеркивают: к гражданам РФ миграционные службы США в 2022 году относились более лояльно на фоне войны и мобилизации.

Между тем опрошенные изданием эксперты поясняют: рост получений американского гражданства и инвествиз — это отложенный эффект рассмотрения заявок, поданных в 2017–2019 годах. Срок получения гражданства наступает не менее чем через пять лет после получения грин-карты, а в случае инвестиционной визы — от года до четырех, уточняют «‎Ведомости»‎.

США и Великобритания в 2022 году также в несколько раз увеличили выдачу «виз таланта‎»‎ россиянам — в прошлом году Штаты выдали 445 виз типа О-1. При этом в 2020 году было выдано только 135 таких виз, в 2021 году — 247. Великобритания в 2020 году выдала россиянам 34 такие визы, а в 2022-м — 397.