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Президент Турции Эрдоган будет приведен к присяге на второй срок 3 июня
Президент Реджеп Тайип Эрдоган также объявит о составе нового кабинета министров 3 июня — Фахреттин Алтун
Президент Турции Эрдоган будет приведен к присяге на второй срок 3 июня
Фото: АА / Others
2 июня 2023 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет приведен к присяге в турецком парламенте 3 июня, сообщил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Он уточнил: в тот же день президент объявит о составе нового кабмина. По словам Алтуна, после церемонии приведения к присяге Эрдоган посетит Аныткабир, мавзолей Ататюрка в Анкаре. Президент также устроит ужин для глав государств, присутствующих на церемонии его инаугурации.

Состав нового кабинета будет объявлен позже той же ночью.

Реджеп Тайип Эрдоган выиграл второй тур президентских выборов 28 мая, набрав 52,18% голосов, победив своего оппонента — кандидата от оппозиции — Кемаля Кылычдароглу, набравшего 47,82% голосов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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