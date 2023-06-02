Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет приведен к присяге в турецком парламенте 3 июня, сообщил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Он уточнил: в тот же день президент объявит о составе нового кабмина. По словам Алтуна, после церемонии приведения к присяге Эрдоган посетит Аныткабир, мавзолей Ататюрка в Анкаре. Президент также устроит ужин для глав государств, присутствующих на церемонии его инаугурации.

Состав нового кабинета будет объявлен позже той же ночью.

Реджеп Тайип Эрдоган выиграл второй тур президентских выборов 28 мая, набрав 52,18% голосов, победив своего оппонента — кандидата от оппозиции — Кемаля Кылычдароглу, набравшего 47,82% голосов.