Решение о создании единой системы ПВО между Россией и Кыргызстаном наконец закреплено официально — Владимир Путин подписал соответствующий документ, который размещен на портале правовой информации. Это не стало сенсацией — обсуждение этого вопроса тянулось давно, а конкретно соглашение между сторонами было подписано еще 16 августа 2022 года.

Тем не менее, эта новость весьма показательна — в то время как некоторые страны постсоветского пространства пытаются дистанцироваться от России, Кыргызстан лишь сближается с ней, в том числе в военной сфере.

Конкретно ратифицированное соглашение подразумевает передачу России в безвозмездное пользование земельного участка площадью в пять гектаров. Кроме того оговаривается, что координацию совместных действий войск ОРС ПВО осуществляет главнокомандующий Воздушно-космическими силами российской армии, а управление совместными действиями войск системы ПВО РФ и Кыргызстана в районе коллективной безопасности осуществляет командующий Силами воздушной обороны вооруженных сил Кыргызстана.

Стоит отметить, что аналогичные соглашения Россия ранее заключила с Казахстаном (еще в 2013 году), Беларусью, Арменией и Таджикистаном. Однако все это происходило еще до вторжения российских войск в Украину 24 февраля 2022 года. После этой даты энтузиазм по поводу интеграционных проектов с Россией демонстрировал лишь белорусский лидер Александр Лукашенко. Показательным примером может служить его недавнее предложение включить в состав Союзного государства еще и Казахстан, на что президент этой страны Касым-Жомарт Токаев ответил отказом.

«Я по достоинству оценил его шутку. Думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют другие интеграционные объединения — прежде всего Евразийский экономический союз, — сказал Токаев. — Что касается ядерного оружия — то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к договору о нераспространении ядерного оружия, договору о запрещении испытаний. И остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов».

Однако Кыргызстан, очевидно, идет против этого тренда. Напомним, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров изначально рассматривался как единственный гость на московском параде 9 мая в этом году, и лишь в самый последний момент к нему присоединились другие постсоветские лидеры.

«Полагаю, что истинное значение заключения этого соглашения именно сейчас — скорее политическое, чем военное, — заявил TRT на русском российский эксперт по постсоветскому пространству Аркадий Дубнов. — Разумеется, никакой реальной угрозы с воздуха, которую следовало бы отражать, нет. Однако России нужно отрабатывать хоть какие-то возможности по отработке новых «вызовов безопасности», как сейчас модно говорить, в Центральной Азии. Тем более что председатель КНР Си Цзиньпин уже гарантировал помощь региону в плане обороны, и Кремлю нужно чем-то ответить. Поэтому кыргызам и сделали «почетное» предложение, от которого не откажешься. Хотя в этой стране Россия уже давно «держит флаг», но время от времени его надо укреплять».

«Позиции Кремля в Кыргызстане не требуют особых доказательств, — развил ту же тему эксперт Фонда Карнеги за международный мир Темур Умаров. — Кыргызстан, по сравнению с Казахстаном и Узбекистаном, ведет очень лояльную политику по отношению к Москве и Путину. Единственное, что тут возникает вопрос — приведет ли формальное объединение ПВО к чему-либо фактическому, учитывая как российская армия себя дискредитировала».