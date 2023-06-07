Мир может излечиться от болезни климатического кризиса с помощью экологически чистой и безотходной жизни, заявила первая леди Турции Эмине Эрдоган.

«Большая часть отходов, которые мы оставляем природе, состоит из продуктов, которые можно использовать повторно и которые еще не завершили свой жизненный цикл», — заявила Эрдоган 6 июня в видеообращении на второй сессии Ассамблеи ООН по климату (UN Habitat).

«Какой след мы оставим на планете, зависит только от нас‎»‎, — подчеркнула первая леди Турции. По ее словам, «выдающийся успех» движения за сокращение отходов (zero-waste) в Турции за короткий период времени показал всему миру, насколько важны индивидуальные усилия человека для решения экологических проблем.

«Внося небольшие изменения в повседневную жизнь людей, мы можем излечить мир от болезни изменения климата посредством экологически чистой и безотходной жизни», — уточнила Эмине Эрдоган.

Отказ от культуры одноразового использования

В 2017 году под эгидой первой леди Турции страна запустила проект безотходного производства. Его цель — подчеркнуть важность ликвидации отходов в борьбе с климатическим кризисом.

Проект получил международное признание. В сентябре 2022 года генсек ООН Антониу Гутерриш выразил благодарность Эмине Эрдоган во время видеоконференции в Нью-Йорке.

В декабре прошлого года Генассамблея ООН единогласно приняла резолюцию по инициативе «Ноль отходов», представленной Турцией. Организация провозгласила 30 марта Международным днем без отходов.

«Несомненно, были предприняты большие шаги по спасению природы от отходов, от которых она не может избавиться сама. Однако нам еще предстоит пройти долгий путь в эпоху, когда потребление стало главной целью», — отметила Эрдоган.

«Я считаю, что самые глубокие изменения произойдут, когда мы откажемся от культуры одноразовых вещей и примем образ жизни, при котором почти не образуется отходов», — уточнила первая леди Турции.

Она добавила: распространение глобального движения за снижение отходов‎ (zero-waste movement) от страны к стране и от людей к людям показывает, что дни, когда человечество сможет остановить климатический кризис, не так уж и далеки.