ВОЙНА В УКРАИНЕ
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США будут вооружаться дронами из Украины
Зеленский анонсировал «мегасделку» с Трампом: испытанные в бою украинские беспилотники в обмен на американское оружие
США будут вооружаться дронами из Украины
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17 июля 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждает с американским коллегой Дональдом Трампом «мегасделку», в рамках которой США могут закупить украинские боевые дроны в обмен на поставки оружия Киеву.

В интервью New York Post Зеленский уточнил, что разговор с Трампом был сосредоточен на обмене технологиями: Вашингтон интересуется боевыми БПЛА, успешно применяемыми украинскими силами на расстояниях до 1300 км, а Украина готова покупать американские вооружения.

«Америке нужны эти технологии. Вы должны иметь их в своем арсенале», — заявил Зеленский, подчеркнув, что дроны стали ключевым фактором сопротивления российскому вторжению.

По его словам, Украина готова делиться опытом с США и другими европейскими союзниками. Киев также ведет переговоры с Данией, Норвегией и Германией.

В четверг в ходе представления нового кабмина Зеленский анонсировал будущие соглашения с США, которые, по его словам, «укрепят Украину». В проекте бюджета США на следующий год запланировано увеличение расходов на малые беспилотники — в том числе на основе опыта войны в Украине.

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