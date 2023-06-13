Ядерные державы мира в 2022 году увеличили число развернутых боеголовок, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

По данным института, на январь текущего года общее число боеголовок в мире, которые хранятся на военных складах для потенциального использования, увеличилось на 86 штук, достигнув 9576.

SIPRI подчеркивает: около 2 тыс. боеголовок находились в состоянии повышенной боевой готовности — они были установлены на ракеты или хранились на базах размещения ядерных бомбардировщиков. Почти все из этих боеголовок принадлежат РФ и США.

Вашингтон за год увеличил количество боеголовок с 1744 до 1770 штук. Россия нарастила их число 1588 до 1674 штук. При этом, отмечает институт, общее число таких вооружений у США не изменилось: страна по-прежнему обладает 3708 боеголовками. Россия же увеличила стратегический потенциал: количество боеголовок выросло с 4477 до 4489.

«Мы приближаемся или, возможно, уже подошли к концу длительного периода сокращения количества ядерного оружия во всем мире», — заявил агентству AFP директор SIPRI Дэн Смит.

SIPRI проводит различие между ядерными запасами стран, доступными для использования, и общим запасом — он включает и более старые боеприпасы, которые планируется утилизировать.

«Запасы — это пригодные для использования ядерные боеголовки, и их количество начинает расти», — подчеркнул Смит. Он отметил, что цифры все еще далеки от показателей 1980-х — тогда члены «‎ядерного клуба»‎ имели более 70 тыс. развернутых боеголовок.

Китай наращивает арсенал

Увеличил свой ядерный арсенал в 2022 году и Китай, следует из доклада SIPRI. Страна нарастила число боеголовок на 17% — с 350 до 410 шт. Авторы докладе уточняют: в зависимости от того, как Китай решит структурировать свои вооруженные силы, к 2030 году у Пекина может быть как минимум столько же межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сколько у США или России.

«Китай приступил к значительному расширению своего ядерного арсенала», — говорится в заявлении Ханса М. Кристенсена, младшего научного сотрудника программы SIPRI по оружию массового уничтожения. — «Все труднее совместить эту тенденцию с заявленной целью Китая иметь только минимальные ядерные силы, необходимые для поддержания его национальной безопасности».

Аналогично увеличила запасы и Северная Корея — с 25 до 30. Институт подчеркивает, что данные по арсеналам КНДР могут быть неточными.

SIPRI уточняет: Великобритания не увеличила свой арсенал ядерного оружия в 2022 году. Однако, как ожидают эксперты, в 2021 году британское правительство анонсировало повышение лимита — с 225 до 260 боеголовок. Лондон также заявил, что больше не будет публично раскрывать количество ядерного оружия, развернутых боеголовок или ракет.

Франция в 2022 году продолжила программу по разработке атомной подводной лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) третьего поколения и новой крылатой ракеты воздушного базирования, а также по ремонту и модернизации существующих систем, отмечают авторы доклада.

Украина повлияла на ядерную дипломатию

Исследователи SIPRI также констатировали, что дипломатические усилия по контролю над ядерными вооружениями потерпели неудачу после начала войны РФ и Украины. США приостановили свой «двусторонний диалог о стратегической стабильности» с Россией.

В феврале текущего года Москва объявила о приостановке участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) 2010 года.

В заявлении SIPRI отмечается: это «последний оставшийся договор о контроле над ядерными вооружениями, ограничивающий стратегические ядерные силы России и США».

В то же время Смит подчеркивает: увеличение ядерных запасов не может быть объяснено только войной России и Украины, поскольку разработка новых боеголовок занимает больше времени и что основная часть увеличения приходится на страны, не затронутые напрямую.

В начале июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовы разработать соглашение по контролю за вооружениями на период после 2026 года. До этого времени Вашингтон продолжит соблюдать ДСНВ, при условии, что Россия также будет его придерживаться.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявление Салливана «‎важное и позитивное»‎. Чиновник уточнил: Москва открыта к диалогу о контроле над ядерными вооружениями. Однако подчеркнули: готовность США к переговорам должна быть подтверждена по дипломатическим каналам.