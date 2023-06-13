Первый завод Турции по производству деталей для самолетов и вертолетов TOMTAŞ возобновит работу в провинции Кайсери, пишет агентство «‎Анадолу»‎.

Завод был построен в районе Меликгази. Это совместный проект компаний ASFAT, Erciyes Teknopark, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii и TOMTAŞ.

Как отмечает издание, его возрождение станет очередным вкладом в развитие оборонной и авиационной промышленности Турции. На историческом заводе будут собирать основные детали самолетов: фюзеляж, крылья, двери, панели управления, шасси, пропеллеры, роторы вертолетов и детали двигателей.

В проект инвестировано более 205 млн турецких лир ($8,6 млн). Для объекта импортируют машины и оборудование на сумму более $10 млн. Завод станет инвестицией регионального значения, потому получит ряд льгот: его освободят от таможенных пошлин, дадут низкие проценты по кредитам, освободят от НДС, снизят налоги на 80% и т.д.

На первоначальном этапе на предприятии TOMTAŞ Aviation and Technology Inc. будут работать 50 человек.

История завода

Первый авиационный завод Турции — TOMTAŞ — был создан в 1926 году при поддержке немецкой компании Junkers. Часть оборудования и персонал завода были привезены из Германии. На заводе собирали детали и некоторые части самолетов по патенту от Junkers.

Товарищество с Германией продлилось недолго и закончилось в 1928 году из-за разницы в оплате труда немецких и турецких рабочих, а также потому что Junkers не выполнял договорные обязательства. Акции Junkers были переданы Турецкому авиастроительному обществу.

Компания TOMTAŞ вновь открылась в 1931 году под названием Kayseri Aircraft Factory. Этот завод, претерпев различные изменения, превратился в командование Центра технического обслуживания воздушных перевозок Кайсери.