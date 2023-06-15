Турецкие производители игр за январь-июнь 2023 года привлекли инвестиции на сумму $333 млн. По этому показателю гейм-индустрия Турции вышла на первое место в Европе, пишет агентство «‎Анадолу»‎.

По данным Управления цифровой трансформации при президенте Турции, инвестиции в игровой сектор выросли на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За Турцией следуют: Великобритания ($158 млн), Норвегия ($60 млн), Финляндия ($53 млн) и Швеция ($24 млн).

В 2017 году в турецкую игровую индустрию было инвестировано около $600 тыс., отмечает «‎Анадолу»‎. Эта цифра выросла до $1,8 млн в 2018 году, а затем рекордными темпами достигла $8,4 млн в 2019 году. В 2020 году сектор получил $14,4 млн. А всего через год — уже $264 млн.

Стамбул в 2022 году стал вторым городом с наибольшим количеством сделок в игровой индустрии в Европе — и пятым во всем мире. Около 92,3% интернет-пользователей играют в видеоигры в Турции — это выше среднемирового показателя (81,9%).

Сектор мобильных игр с объемом в $1,2 млрд в 2023 году составляет наибольшую часть рынка, уточняет агентство.

Как ранее сообщало «‎Анадолу»‎, в 2022 году инвестиции в игровой рынок Турции выросли почти на 60% по сравнению с 2021 годом — до $424,7 млн. Всего же мировой игровой сектор заработал в прошлом году более $40 млрд. Объем продажи игровых приставок составил $52 млрд. В то же время, число геймеров в мире достигло 2,95 млрд человек. В сфере киберспорта, приносящей миллиарды долларов, количество подписчиков достигло 549 млн человек.