В жаркий июль 1999 года турецкие солдаты в составе миротворческих сил ООН на Балканах отправились с миссией в Косово. Их прибытие в раздираемую войной землю принесло надежду местным жителям, утомленным разрушительным конфликтом, который разорвал их жизнь на части, пишет TRT World.

Когда турецкие солдаты пересекли границу с Косово, косовары встретили их с радостью и облегчением. Люди выстроились вдоль улиц с выражением благодарности и счастья на лицах. Они встречали машины турецких военных аплодисментами. Демонстрируя солидарность, косовары размахивали турецкими флагами и обнимали солдат. Их жесты выражали чувство благодарности за помощь, прибывшую из Турции. Турецкие солдаты направились в Призрен в южной части Косово.

Присутствие турецких солдат вселило в местное население чувство безопасности, дало надежду на то, что мир, наконец, близок, отмечает TRT. Шрамы войны постепенно заживают.

Турецкие солдаты в составе миротворческой миссии в Косово стали одним из важных символов надежды и стойкости в республике. Их приверженность миру и непоколебимая преданность стоящей перед ними задаче вдохновили местное население, побуждая его смотреть в светлое будущее с надеждой.

Что происходит в Косово сейчас?

Косово получило независимость в 2008 году. С тех пор страна сталкивается с внутренними и внешними угрозами своей хрупкой стабильности.

В последние годы в Косово вновь возросла напряженность, особенно среди этнических сербов. Сербия и Косово враждовали десятилетиями, Белград отказывается признать независимость Косово.

Насилие вдоль границы Сербии и Косово вызвало опасения повторения конфликта 1998-99 годов, который унес более 10 тыс. жизней и привел к развертыванию в регионе миротворческой миссии KFOR.

Турция была одной из первых стран, признавших суверенитет Косово. Она поддерживает тесные отношения с этой страной с конца 1990-х годов.

Совсем недавно в результате ожесточенных столкновений между KFOR и этническими сербами, проживающими на севере страны, были ранены 30 солдат международного контингента, в том числе 11 итальянцев и 19 венгров. Многие из них получили переломы и ожоги от самодельных зажигательных устройств.

Столкновения стали результатом конфронтации: в апреле на севере Косово прошли муниципальные выборы. Местные сербы их бойкотировали, по данным ЦИК Косово, только 3,47% избирателей, имеющих право голоса, проголосовали. В итоге мэрами четырех муниципалитетов были избраны этнические албанцы. Сербы не признали итоги выборов. В мае сербские активисты не позволили избранным мэрам пройти к зданиям муниципалитетов.

После выборов ЕС заявил, что низкая явка на апрельских выборах не обеспечила муниципалитетам долгосрочных политических решений. «Единственный способ снизить напряженность и установить прочный мир и стабильность в регионе — это добиться прогресса в продолжающемся диалоге», — говорится в заявлении Евросоюза.

Турецкие войска снова спасают

После столкновений НАТО объявило, что направит в этот район дополнительно 700 военнослужащих. Сейчас в составе миссии KFOR почти 3800 солдат, в том числе 350 из Турции.

После начала столкновений Анкара усилила миротворческую миссию и направила еще 500 солдат для KFOR. «Я благодарю Турцию за отправку подкрепления в северное Косово после недавних беспорядков в регионе», — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Мехмет Калиси, профессор Македонского государственного университета Тетова, также считает, что развертывание дополнительного турецкого контингента не только обеспечит безопасность и стабильность, но и даст надежду на деэскалацию ситуации. «Турция — важная страна не только для стабильности и безопасности в Косово, но и во всем Балканском регионе», — заявил Калиси в беседе с TRT World.

По его словам, Анкара обладает всеми необходимыми политическими и военными возможностями, чтобы помочь и, возможно, сыграть решающую роль в поддержании мира и стабильности в Косово.

Профессор напомнил о телефонных разговорах президента Эрдогана с лидерами Косово и Сербии. Эти беседы оказали значительное влияние на снижение напряженности между сторонами, подчеркнул Калиси. Он считает, что Турция сыграет значительную роль в заключении мирного соглашения между Косово и Сербией. Анкара наряду с США сыграет решающую роль в определении будущего региона, отметил профессор.

«Турция — надежный партнер, в этом все силы региона соглашаются. Это произошло благодаря политике президента Эрдогана, которого в регионе считают государственным деятелем, который держит свое слово», — заключил Калиси.

Старые раны

Разногласиям по вопросу Косово сотни лет. Сербы считали этот район фундаментальным для своего национального государства и религии, отмечает TRT World.

Косово исторически входило в состав древнего Сербского королевства, Османской империи и Югославии. Сегодня примерно 50 тыс. сербов, проживающих на севере Косово, отказываются признавать власть Приштины. Они используют номерные знаки и документы, выданные сербскими властями.

Турецкий аналитик по вопросам безопасности Абдулла Агар считает, что развертывание большего количества турецких солдат в составе KFOR будет способствовать стабильности. Агар предлагает проводить более конструктивную политику с учетом интересов обеих сторон.

Он также заявил о зарекомендовавшей себя репутации турецких миротворцев в очень чувствительных конфликтных регионах, таких как Афганистан. «В Афганистане даже солдаты из других стран, несшие службу в составе Международных сил содействия безопасности (ISAF), несли турецкий флаг на своих военных машинах, чтобы не столкнуться с какой-либо угрозой», — отметил собеседник TRT.

По его словам, положительное влияние на Белград и Приштину оказал президент Турции Эрдоган.

Давний участник миротворческих миссий

Турция давно отправляет своих военнослужащих, полицейских и экспертов в миротворческие операции ООН, развернутые в различных местах по всему миру. Турецкие миротворцы служат в Ливане, Южном Судане, Мали, Демократической Республике Конго, Центральноафриканской Республике, Косово, Судане и Сомали.

Анкара впервые приняла участие в миротворческих операциях во время Корейской войны. С тех пор страна вносит свой вклад в эти операции в соответствии со своими возможностями.

Наряду с непосредственным участием в операциях, Турция — один из важных финансовых спонсоров миротворческих миссий ООН и усилий по миростроительству. «Одна из основных целей внешней политики Турции — содействие установлению и поддержанию мира и стабильности в ее регионе и за его пределами», — говорится в заявлении МИД республики.

Турция также вносит значительный вклад в Фонд миростроительства (PBF). Он обеспечивает координацию усилий и поддержки стран после конфликта. В частности, фонд содействует укреплению гражданского потенциала. Анкара поддерживает усилия миротворцев НАТО в Афганистане по обеспечению в истерзанной войной стране мира и стабильности.

«Мы продолжаем вносить свой вклад в безопасность наших братьев и сестер с нашими солдатами, действующими в рамках миссии НАТО, обеспечивая обучение и техническую поддержку афганских сил безопасности», — заявил в марте бывший глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Страна также участвовала в миссиях НАТО в Афганистане по поддержке и обеспечению безопасности временной администрации страны в 2001 году.

С июня 2002 года по февраль 2003 года Турция возглавляла миссию ISAF. Она также принял на себя руководство ISAF-VII в 2005 году. Тогда в ведении Турции был Международный аэропорт Кабула, который находился в структуре командования и управления НАТО. Во время своего руководства Турция направила в Афганистан 1430 военнослужащих и три вертолета общего назначения.