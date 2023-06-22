В Украине по обе линии фронта воюют гуркхи — представители группы народностей тибетского и индийского происхождения, пишет The Diplomat.

Гуркхи проживают в предгорьях Непальских Гималаев, среди них много военных-наемников. Они снискали известность в качестве воинов еще во времена Британской империи: непальская молодежь вербовалась в армию метрополии с 1815 года как «британские гуркхи». Они участвовали в подавлении антиколониальных восстаний в Индии, воевали в Первую и Вторую мировые войны на стороне Великобритании, поясняет издание.

После обретения Индией независимости непальцы участвовали в конфликтах уже как «индийские гуркхи». Их контингент также активно действует в составе полиции Сингапура с 1949 года.

Теперь же непальцы участвуют в войне России и Украины, отмечает газета.

«‎‎Давняя традиция службы в иностранных вооруженных силах и отсутствие перспектив дома втянули молодых непальцев в конфликт», — пишет Diplomat.

Служить в российской армии по контракту стало популярным у непальцев после того, как 16 мая Россия упростила получение российского гражданства: теперь иностранные наемники могут его получить, отслужив один год в армии РФ. Ради этого многие непальцы покинули службу в непальской армии. Для службы по контракту не требуется знание русского языка — достаточно английского, уточняет издание.

По его данным, гуркхи уже проходят обучение на полигонах в РФ и отмечают, что российская армия применяет более современное оружие, чем у них дома.

Один военный пенсионер непальской армии в беседе с Diplomat заявил, что ранее работал охранником в Дубае, когда его заманили в Россию более привлекательными предложениями. Он поехал в Москву в качестве туриста и подписал контракт на военную службу в армии РФ.

Аналогично непальцы участвуют в конфликте на стороне Киева, однако Diplomat не приводит подробности того, как именно Украина вербует гуркхов.

Непал — вторая страна в мире по количеству предоставляемых войск для миротворческих сил ООН. Но государство официально не отправляет своих военных в миссии, не связанные с ООН.

Diplomat подчеркивает: власти Катманду официально поддерживают западную позицию в конфликте Москвы и Киева. Однако, отмечает газета, официальный курс никогда не останавливал представителей народа гуркху, которые ранее тысячами записывались в Иностранный легион французской армии и американскую армию.