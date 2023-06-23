Главы МИД стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявили о целесообразности подключения Туркменистана и Узбекистана к деятельности объединения на афганском направлении. Об этом говорится в итоговом коммюнике по итогам встречи министров в Минске.

«Приветствуем работу Московского формата консультаций по Афганистану и отмечаем потенциал других многосторонних площадок по афганскому урегулированию. Отмечаем важность реализации инициативы по созданию «пояса безопасности» вокруг Афганистана. Считаем целесообразным изучить возможность подключения Туркменистана и Республики Узбекистан к деятельности организации по афганской повестке‎»‎, — заявили министры.

Политики выразили обеспокоенность ухудшением ситуации с безопасностью в Афганистане и активизацией деятельности международных террористических организаций. Это прежде всего террористы ДАЕШ и отделения «Вилаят Хорасан», следует из текста заявления.

Министры также призвали власти в Кабуле усилить контртеррористические меры, выполнять взятые на себя обязательства по искоренению наркопроизводства и наркопреступности. Также главы МИД призвали афганские власти соблюдать «‎базовые правочеловеческие принципы, включая права женщин и девочек, в том числе на доступ к образованию‎‎»‎.

«С учетом складывающейся гуманитарной ситуации в Афганистане выступаем за продолжение усилий международного сообщества по оказанию помощи афганскому народу, включая его освобождение от бремени односторонних санкций», — говорится в заявлении министров.

Они также призвали не размещать военные объекты третьих стран в Афганистане и сопредельных государствах. Также в заявлении есть призыв укреплять участки таджикско-афганской границы.

Договор о коллективной безопасности, послуживший основой ОДКБ, был подписан в Ташкенте 15 мая 1992 года. Его подписали Армения, Казахстан, Кыргызстан, РФ, Таджикистан и Узбекистан. В 1993 году к ОДКБ присоединились Азербайджан, Беларусь и Грузия. Однако позже Баку и Тбилиси покинули организацию.

Узбекистан покинул ОДКБ в 1999 году, вернулся в организацию в 2006-м, но в 2012 году приостановил членство. В 2021 году в исполкоме ОДКБ заявили о готовности сотрудничать с Ташкентом. Там отметили, что возвращение Узбекистана в организацию зависит от воли узбекского народа и руководства страны.

Сейчас в ОДКБ входят шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, РФ и Таджикистан.

Узбекистан и Туркменистан входят в Движение неприсоединения — это международная организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках.