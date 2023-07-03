По ощущениям граждан Германии, инфляция в стране разогналась до уровня, который в три раза превышает официальную статистику, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Издание ссылается на анализ страховой компании Allianz Trade. Согласно нему, в мае немецкие граждане оценили инфляцию в 18%. Хотя официально рост цен был зафиксирован на уровне 6,1%.

«Это немаловажно, потому что предполагаемая инфляция оказывает сильное влияние на поведение потребителей», — заявила Ясмин Грёшель, старший экономист Allianz Trade.

По данным газеты, ощущения потребителей объясняются тем, что цены на наиболее употребимые товары — продукты питания, напитки, бензин — заметно выросли.

«Если эти цены там поднимаются выше среднего, люди склонны считать, что инфляция намного выше», — следует из анализа Allianz Trade. Среди других причин: психологические аспекты, демографические и региональные различия, а также индивидуальное поведение потребителей.

«Это создает искаженную картину и сильное несоответствие между воспринимаемой и фактической инфляцией», — говорится в исследовании.

Как инфляция воспринимается в ЕС?

В еврозоне эти два значения — фактической и воспринимаемой инфляции — тоже различаются, но всего на девять процентных пунктов (п.п.).

В Германии этот показатель различается на одиннадцать п.п. Диапазон восприятия инфляции варьируется: в Греции он составил 2,8%, а в Венгрии — 21,5%.

«Ключевые факторы [фактической] инфляции — географическая близость к России, зависимость от импорта энергоносителей и продуктов питания, государственное вмешательство с целью снижения индивидуальных цен и укрепление соответствующей валюты», — пояснила Грёшель.

Таким образом, в Германии сложились все факторы, влияющие на уровень инфляции: высокая зависимость от импорта энергоносителей из России привела к резкому росту цен на энергоносители в прошлом году.

Правительство Олафа Шольца пыталось противодействовать энергокризису, снижая цены на электроэнергию и газ. Однако это не остановило рост стоимости топлива в целом. В еврозоне слабый евро увеличил инфляцию: товары, торгуемые в долларах, такие как нефть и газ, стали более дорогими, уточняет FAZ.

Как ранее писал TRT на русском, каждая шестая компания ФРГ переносит производство и рабочие места за рубеж. Это следует из опроса Федерации немецкой промышленности (BDI).

«16% опрошенных компаний уже активно перемещают часть своего производства и рабочих мест за границу. Еще 30% подумывают об этом», — заявил президент федерации Зигфрид Руссвурм. Он предупредил, что отрасль нуждается в заметном сокращении бюрократии и целенаправленном снижении налогов для увеличения инвестиций.

«Политики несут ответственность за улучшение общих условий на месте», — подчеркнул глава BDI.