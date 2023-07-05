За неделю беспорядков во Франции бизнес страны и банки понесли убытки на сумму больше €1 млрд. Об этом заявил глава Движения предпринимателей Франции (Medef) Жоффруа Ру де Безьё.

Он отметил: эта цифра не окончательная, убытки ещё предстоит подсчитать. За время беспорядков, по оценке Medef, полностью разграблены 200 магазинов, повреждены 300 отделений банков, ограблено около 250 табачных лавок. Некоторые объекты пострадали от поджогов.

При этом глава Medef уточнил: оценка ущерба не включает убытки для туризма. «Видеозаписи беспорядков, распространившиеся по всему миру, наносят ущерб имиджу Франции. Всегда трудно сказать, будут ли последствия долговременными, но этим летом, как раз когда сезон выглядел многообещающим, несомненно, снизится количество бронирований, некоторые уже отменили отпуска», — подчеркнул Ру де Безьё.

Глава офиса Парижа по туризму Жан-Франсуа Риаль ранее заявил, что иностранные туристы, в особенности из США, отменили до 25% бронирований в парижских отелях на июль. Протесты во Франции начались 27 июня после того, как полиция убила жителя Нантера 17-летнего Нахеля. В общей сложности с начала беспорядков задержаны около 3500 человек.

30 июня в стране были задержаны 1300 человек. Однако число задержаний сокращается — 2 июля полиция задержала всего 72 протестующих. Власти страны развернули на улицах французских городов свыше 45 тыс. полицейских.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр встретился с владельцами магазинов в городе Арпажон к югу от Парижа, чтобы обсудить последствия кризиса. Министр уточнил: французские страховщики согласились увеличить отсрочку для владельцев магазинов для предъявления требований о возмещении ущерба в результате беспорядков — с 5 дней до 30.