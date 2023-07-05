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Нацразведка MIT нейтрализовала организатора убийства турецкого дипломата
Национальная разведывательная организация Турции в иракской Сулеймании успешно провела сложную операцию по нейтрализации главаря РПК под кодовым именем «Хасан»
Нацразведка MIT нейтрализовала организатора убийства турецкого дипломата
Нацразведка MIT нейтрализовала организатора убийства турецкого дипломата / Others
5 июля 2023 г.

Джелал Кая, организатор убийства турецкого дипломата Османа Косе в июле 2019 году, нейтрализован в провинции Сулеймания на севере Ирака в результате тонко спланированной операции, сообщили источники в спецслужбах.

Турецкие власти используют термин «нейтрализовать», подразумевая, что террористы сдались, были убиты или задержаны.

Джелал Кая занимал высокий пост в разведывательной структуре РПК, собирая разведданные против ВС Турции и турецких государственных служащих.

Сотрудники MIT тщательно планировали операцию в отношении главаря террористов и отслеживали его действия шаг за шагом, используя разветвленную агентурную сеть, представители которой не подозревали о существовании друг друга, а также данные полевых агентов.

В ходе своей более чем 35-летней кампании террора против Турции РПК, внесенная в список террористических организаций Турцией, США и ЕС, несет ответственность за гибель не менее 40 000 человек, включая женщин, детей и младенцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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