Азербайджанский лидер назвал попытки Парижа контролировать территории за пределами Европы «отвратительным наследием французской колониальной политики». В качестве примера он привел шаги Франции по вопросу Коморских островов.

«Франция должна уважать суверенитет Коморских островов над Майоттой, а также права жителей Новой Каледонии и других заморских департаментов и регионов», — подчеркнул Алиев.

По его словам, Франция также должна извиниться за колониальное прошлое и колониальные преступления: «Извинения перед миллионами людей, которых его предшественники колонизировали, использовали в качестве рабов, убивали, пытали и унижали, будут не только признанием исторической вины Франции, но и помогут ей преодолеть последствия глубокого политического, социального и гуманитарного кризиса, в котором она оказалась после жестокого убийства алжирского подростка».

Решение французских властей запретить корсианский язык противоречит принципам демократии и нарушает права этнических меньшинств, отметил Алиев: «Но при этом Париж пытается позиционировать себя в качестве защитника прав армянского меньшинства в Азербайджане. Это является показателем лицемерия и двойных стандартов. Вместо того чтобы пытаться поучать других, французские власти должны бороться с этими тревожными тенденциями в своей стране».

Франция, «лживо позиционирующая себя защитницей прав человека и международного права», вмешивается во внутренние дела других стран, подчеркнул Алиев. А вывод французских войск из Мали и Буркина-Фасо показал, что «возмутительная политика неоколониализма Франции в Африке обречена на провал».

«К сожалению, Франция пытается навязать ту же порочную практику на Южном Кавказе, поддерживая армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана и используя геополитическое соперничество, иностранное военное присутствие и колониальную политику ориентализма»,— сказал Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что на сегодняшний день Азербайджан входит в число государств мира с самым высоким уровнем минной угрозы, что является следствием многолетней оккупации Арменией азербайджанских земель.

«С ноября 2020 года, когда были освобождены от оккупации земли Азербайджана и до сегодняшнего дня, в результате взрывов мин и боеприпасов погибли либо получили ранения до 300 граждан нашей страны», — отметил он, добавив, что если Армения заинтересована в мире на Южном Кавказе, то должна полностью вывести вооруженные силы из Карабахского региона Азербайджана.

В ходе министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения он обратил внимание еще на одну проблему — ООН нуждается в серьезном реформировании. В частности, Совбез ООН устарел и не отражает нынешнюю реальность. По его мнению, страны, занимающие пост председателя Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и Африканского союза, должны быть наделены местами в Совбезе ООН на ротационной основе с правом вето.

«ООН неизбежно должна быть серьезно реформирована, — сказал Алиев. — Мы выступаем за расширение состава СБ с тем, чтобы сделать этот орган более представительным и географически справедливым. Я рад, что сегодня в мире консенсус по этому поводу растет».