Виртуальный саммит ШОС, которую некоторые политики рассматривают как неформальное объединение сильнейших экономик Азии против коллективного Запада, символично прошел в День независимости США 4 июля. Главная новость встречи тоже выглядела как своеобразный вызов Вашингтону — в организацию окончательно приняли Иран. А еще один откровенно антизападный игрок — Беларусь, подписала Меморандум об обязательствах для получения статуса члена ШОС.

Предполагается, Минск завершит процесс вступления к следующему саммиту — в 2024 году. Во всяком случае, об этом заявили в МИД Индии — страны, которая в настоящее время председательствует в организации.

Президент Ирана Эбрахим Раиси, впервые выступая как полноправный участник ШОС, предложил коллегам достаточно смелую идею: создать новую экономическую систему, которая позволит отказаться от использования доллара в международных расчетах.

«Шанхайская организация сотрудничества охватывает более 60% территории Евразийского региона, на которой проживает более 40% населения мира. Это огромный потенциал для развития торговли и углубления экономического сотрудничества в различных формах», — добавил Раиси.

В похожем духе высказался и председатель КНР Си Цзиньпин. «Считаю целесообразным увеличить долю расчетов в национальных валютах в рамках организации», — поддержал он иранского лидера и добавил, что странам ШОС необходимо «сохранять бдительность к попыткам извне разжигать новую холодную войну», а также противостоять цветным революциям и вмешательству во внутренние дела стран региона.

«Мы стоим на страже международной справедливости, выступаем против гегемонии, деспотизма и травли, расширяем "круг друзей" ШОС, формируем отношения диалога и партнерства, носящие неконфронтационный и внеблоковый характер, что значительно способствует росту прогрессивных сил в защиту мира и стабильности во всем мире», — попытался он выразить цели ШОС одной фразой.

Еще одной сквозной темой саммита стала безопасность — особенно в контексте ситуации в Афганистане. «Нужно продолжать раскрывать потенциал формата стран-соседей Афганистана и других площадок в целях наращивания гуманитарной поддержки этой страны, добиваться от Кабула формирования широкой и инклюзивной политической конфигурации и выхода на путь мирного восстановления», — отметил китайский лидер.

Примерно об этом говорил и премьер-министр Индии Нарендра Моди. «Некоторые страны используют трансграничный терроризм как инструмент в своей политике. ШОС должны не стесняться критиковать такие страны», — сказал он. Как отмечают индийские СМИ, по всей видимости, он имел в виду Пакистан. Эта страна тоже входит в ШОС, хотя ее территориальный конфликт с Индией так и остается неурегулированным.

Кстати, сразу после саммита на заявления лидеров отозвались и представители временного правительства Афганистана. Как заявили в МИД страны, они тоже хотели бы участвовать в мероприятиях ШОС, «в целях достижения согласия и безопасности региона и расширения сотрудничества». Они также поддержали итоговую декларацию саммита ШОС в той части, в которой поддерживается «свободный, стабильный, единый, свободный от войн и наркотиков Афганистан».

Нашлось на встрече и место для критики организации. С достаточно жестким заявлением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Следует признать, что за более чем 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС. Очевидным фактором является отсутствие механизмов финансового сопровождения проектной деятельности», — сказал он. Но сам же предложил, как можно повысить эффективность организации — создать совместный инвестиционный фонд. Напомним, что недавно эту идею уже реализовали в рамках Организации тюркских государств.

А вот президент России Владимир Путин, напротив, похвалил организацию. Из его речи следовало, что некоторые из заявленных целей, поставленных на саммите, уже постепенно выполняются. «Торговля России с государствами-членами объединения в прошлом году увеличилась более чем на треть — 37%, достигнув рекордных 263 млрд. За январь-апрель этого года прибавила еще 35%», — рассказал он об экономическом взаимодействии внутри ШОС. При этом, по словам президента России, более 80% сделок между РФ и Китаем уже сейчас осуществляются в рублях и юаней, а доля рубля в экспортных операциях с другими странами ШОС достигла 40%.