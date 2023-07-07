Министр финансов США Джанет Йеллен 6 июля прибыла в Китай, чтобы внести стабильность в напряженные отношения между двумя крупнейшими экономиками мира.

Визит Йеллен продлится до 9 июля. Как ожидается, за три дня высокопоставленный чиновник США встретится с китайскими коллегами и представителями крупных американских компаний. Вот основные источники напряжения в экономических отношениях США и Китая.

Развязка и снижение рисков

В последние годы Вашингтон и Пекин спорят по целому ряду острых геополитических вопросов. Это усилило уверенность некоторых политиков в том, что США следует экономически отделиться от Китая.

Многие чиновники в администрации президента Джо Байдена настаивают на менее резком термине «снижение рисков».

Вашингтон делает ставку на целенаправленную защиту определенных секторов, которые считаются жизненно важными для национальной безопасности США.

Администрация Байдена хочет ограничить американские инвестиции, связанные с конфиденциальными технологиями, которые имеют ключевое значение для национальной безопасности. Этот вопрос вызвал раздражение китайских чиновников.

«Это было воспринято, как попытка США загнать Китай в угол, чтобы остановить его рост», — заявила агентству AFP Линдсей Горман, старший научный сотрудник немецкого фонда Маршалла.

«Снятие рисков — в их (китайских чиновников) сознании — это по сути то же самое (что и обрыв связей)», — уточнила эксперт.

Чипы и микропроцессоры

Одно из ключевых линий разлома — полупроводники. Это связано с тем, что Китай стремится защитить свою молодую проводниковую промышленность от растущих экспортных ограничений, которые ввел Вашингтон.

В марте Пекин начал расследование в отношении американского производителя чипов Micron. Это произошло через пять месяцев после того, как Вашингтон объявил о масштабных ограничениях и перекрыл доступ Китая к высокотехнологичным чипам, оборудованию для их производства и программному обеспечению для разработки полупроводников.

Вашингтон внес в черный список многие китайские компании, чтобы помешать им получить доступ к самым передовым чипам, одновременно подталкивая своих союзников сделать то же самое.

3 июля власти КНР заявили, что введут экспортный контроль над двумя редкими металлами, необходимыми для производства полупроводников, — галлием и германием. Пекин ссылается на соображения безопасности.

Долг

На повестке дня Йеллен в Пекине также будут вопросы долга. Речь идет об огромном долге США перед Китаем, а также о спорных кредитах Пекина развивающимся странам, которые те пытаются погасить.

«Открытый вопрос заключается в том, близок ли Китай к достижению соглашения либо со Шри-Ланкой, либо с Ганой об условиях официальной реструктуризации долга», — заявил AFP Брэд Сетсер, бывший чиновник казначейства, а ныне старший научный сотрудник Совета по международным отношениям.

Визит Йеллен предоставляет Вашингтону возможность координировать усилия с Пекином, чтобы помочь развивающимся странам-должникам избежать финансовых кризисов.

Технические гиганты

В последние годы ведущие китайские технологические фирмы сталкиваются с растущим вниманием со стороны всего мира. Многие страны обеспокоены тем, как их потенциальные связи с правительством Китая скажутся на их национальной безопасности.

США предупредили, что использование оборудования Huawei — ведущей телекоммуникационной компании Китая — небезопасно, поскольку китайская компания может быть использована для шпионажа. Пекин категорически отвергает это утверждение. Вопросы у Вашингтона вызвала и популярная платформа социальных сетей TikTok, принадлежащая пекинской компании ByteDance.

Американские политики обеспокоены безопасностью пользовательских данных в США и возможностью использования приложения в качестве «инструмента пропаганды» для Коммунистической партии Китая.

Торговля

Йеллен также, скорее всего, обсудит с китайскими коллегами тарифы, которые во время торговой войны ввел бывший президент США Дональд Трамп.

Горман в беседе с AFP отметила: она не думает, что Штаты будут стремиться покончить с тарифами, и «конечно, не в одностороннем порядке».

«Я не думаю, что что-либо, что мы слышали из публичных заявлений, свидетельствует о том, что это действительно стоит на повестке дня», — уточнила эксперт.

Бизнес-среда

Для американских фирм, работающих в Китае, вести дела в Поднебесной стало сложнее. Их напугала череда рейдов и расследований со стороны Пекина. Ранее КНР приняла поправки к закону о борьбе со шпионажем. Они расширили определение шпионской деятельности и запретили передавать информацию, связанную с национальной безопасностью.

Эти меры вызвали «большую озабоченность у иностранного бизнеса», заявил TRT World Эдвард Олден, старший научный сотрудник Совета по иностранным отношениям.

«Если будет возобновление диалога, то иностранные инвесторы станут чуть более уверенными в том, что инвестиции в Китай — это долгосрочное предложение», — уточнил эксперт. В противном случае, добавил Олден, если все сигналы указывают, что идет ранний этап раскола между США и Пекином, «иностранным инвесторам будет разумно искать пути выхода и выяснить, как уйти».