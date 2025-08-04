ПОЛИТИКА
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Перестрелка в Кабардино-Балкарии
ФСБ сообщила об убийстве троих подозреваемых в подготовке нападения на силовиков в селе Исламей Кабардино-Балкарии
Перестрелка в Кабардино-Балкарии
Сотрудник ФСБ / Reuters
4 августа 2025 г.

Трое граждан России, подозреваемых в подготовке вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов, были убиты в ходе спецоперации в селе Исламей Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.

По информации ведомства, при попытке задержания подозреваемые открыли огонь и были убиты ответным выстрелом. В ФСБ заявили, что они были участниками международной террористической организации, запрещенной в России.

На месте перестрелки, по данным спецслужбы, были обнаружены два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, изготовленных из гранат, а также средства связи с перепиской с «зарубежными координаторами террористической деятельности».

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«Следователями и криминалистами СК в ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, самодельные взрывные устройства и боеприпасы, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сказали в ведомстве.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям. Речь идет о незаконном хранении оружия, незаконном изготовлении взрывчатки и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

По данным СК, перестрелка произошла в ночь на 1 августа.

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