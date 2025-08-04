Трое граждан России, подозреваемых в подготовке вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов, были убиты в ходе спецоперации в селе Исламей Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.

По информации ведомства, при попытке задержания подозреваемые открыли огонь и были убиты ответным выстрелом. В ФСБ заявили, что они были участниками международной террористической организации, запрещенной в России.

На месте перестрелки, по данным спецслужбы, были обнаружены два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, изготовленных из гранат, а также средства связи с перепиской с «зарубежными координаторами террористической деятельности».