Трое граждан России, подозреваемых в подготовке вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов, были убиты в ходе спецоперации в селе Исламей Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.
По информации ведомства, при попытке задержания подозреваемые открыли огонь и были убиты ответным выстрелом. В ФСБ заявили, что они были участниками международной террористической организации, запрещенной в России.
На месте перестрелки, по данным спецслужбы, были обнаружены два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, изготовленных из гранат, а также средства связи с перепиской с «зарубежными координаторами террористической деятельности».
«Следователями и криминалистами СК в ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, самодельные взрывные устройства и боеприпасы, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сказали в ведомстве.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям. Речь идет о незаконном хранении оружия, незаконном изготовлении взрывчатки и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
По данным СК, перестрелка произошла в ночь на 1 августа.