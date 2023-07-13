Первая леди Турции Эмине Эрдоган посетила украинский центр в столице Литвы Вильнюсе, сообщает агентство «‎Анадолу»‎. Эрдоган прибыла в центр 12 июля вместе с супругами лидеров других стран во время саммита НАТО.

«Мы встречались с украинскими женщинами, молодежью и детьми, пострадавшими от войны», — написала Эрдоган в Twitter. Она уточнила: ей приятно видеть, что пострадавшим от войны детям-сиротам из Украины предлагается социально-психологическая поддержка, аналогичная той, которую оказывает Турция.

«Наше самое большое желание — чтобы каждая страна протянула руку помощи женщинам и детям, несоразмерно пострадавшим от войны», — добавила первая леди Турции. «Я считаю, что объединение усилий в качестве глобального сообщества станет самым сильным щитом от новых конфликтов», — подчеркнула Эрдоган.

Саммит НАТО проходил в Вильнюсе 11-12 июля. На мероприятие прибыли лидеры 31 страны альянса, а также Швеции, как страны, подавшей заявку на вступление в блок. Турцию на саммите представлял глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме того, на саммите были представлены партнеры НАТО по Индо-Тихоокеанскому региону: Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.