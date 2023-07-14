Как минимум 74% россиян выступают против использования ядерного оружия против Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической компании Russian Field.

Социологи задали вопрос: «На ваш взгляд, допустимо или недопустимо применение ядерного оружия, если это потребуется для победы в военной операции?»

16% опрошенных сочли этот вариант допустимым. Из них 5% уточнили: ядерный удар возможен, если будет угроза поражения России во время войны против Украины. Еще 5% респондентов затруднились с ответом, 4% предложили другие варианты, 1% отказался отвечать.

Исследование проводилось методом телефонного опроса. Russian Field опросила нем 1604 респондента в период с 16 по 19 июня.

Среди сторонников применения ядерного оружия против Украины больше мужчин: 20%. Среди женщин показатель сильно ниже: 12%. Ядерный удар чаще поддерживают люди в возрасте от 30 до 44 лет.

Больше половины россиян считают «‎спецоперацию»‎ успешной

Социологи также спросили у респондентов, насколько успешно или неуспешно для российской армии, на их взгляд, проходит «‎‎спецоперация» — так российские власти называют войну против Украины. В целом успешной военные действия РФ сочли 58% респондентов. Russian Field уточняет: это на 2 п.п. больше, чем во время опроса, проведенного в конце января — начале февраля. Из них 39% ответили «скорее успешно» и 19% — «определенно успешно».

Еще 21% респондентов заявили, что война для России идет неуспешно (14% — «скорее неуспешно», 7% — «определенно неуспешно»). Эта доля респондентов сократилась также на 2 п.п. по сравнению с данными февральского исследования. 20% участников опроса затруднились с ответом.

Социологи также спросили у граждан РФ, какое решение они поддержат: новое наступление на Киев или остановку военных действий и подписание мирного соглашения.

Четверть опрошенных (23%) оказались сторонниками эскалации. Они выступают против мирного соглашения с Киевом. Противников эскалации, выступающих за мирное соглашение, по-прежнему больше — 32%.

Нейтралов, которые поддержат любое из двух решений, — большинство (41%). Негативистов, которые против любого из двух решений, — 1%.