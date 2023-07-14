Вечером 15 июля 2016 года на улицах Анкары и Стамбула появились танки. Несколько сотен людей в военной форме заблокировали мост через Стамбульский пролив, а также ворвались в редакции крупнейших телеканалов страны. Они объявили себя частью группы заговорщиков, а своей конечной целью — смену власти в стране. Позже самолеты под их управлением нанесли авиаудары по зданию парламента в Анкаре.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган обратился к гражданам Турции по FaceTime и призвал их выйти на улицы, чтобы противостоять заговорщикам. Политик уточнил: за попыткой переворота стоит группировка FETÖ, главарь которой, Гюлен, с 1999 года проживает в США. Тысячи людей вышли на улицы городов по всей Турции, чтобы не дать мятежникам свергнуть законные власти республики.

За два дня неудавшегося переворота сторонники группировки убили 252 человека. Большинство из них — мирные жители. Свыше 2370 человек пострадали.

Как Турция борется с ячейками FETÖ?

После июльских событий Турция объявила тотальную войну FETÖ и начала борьбу с ней не только внутри страны, но и во всем мире. По подозрению в связях с группировкой были задержаны свыше 113 тыс. человек, заявил в апреле 2017 года действовавший глава МВД Сулейман Сойлу.

Только в июне 2023 года Турция провела 513 операций против FETÖ. Были арестованы 130 сторонников запрещенной группировки, заявил новый министр внутренних дел страны Али Ерликая. Среди арестованных в июне — Зекерие Серит, так называемый главарь туркменской ячейки FETÖ. Его удалось задержать в Стамбуле, уточняет агентство «‎Анадолу»‎.

Как сообщают авторы документального фильма TRT World «‎‎Пока мы не захватим власть: история неудавшегося переворота в Турции», до 2016 года гюленистская идеология успела проникнуть в большинство слоев турецкого общества.

Сторонники этой группировки занимали влиятельные посты, в том числе в армии, руководили крупнейшими предприятиями Турции. Однако члены FETÖ обычно знали только своих непосредственных начальников и тех, кто ниже их, и использовали кодовые имена при общении.

Некоторые участники группировки успели укрыться в странах ЕС и США, создали ячейки в странах Центральной Азии и пытаются проникнуть в другие страны мира.

Дело осложняет то, что пока FETÖ классифицируют как террористическую организацию, помимо самой Турции, только два государства: Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) и Пакистан, а также две межрегиональных объединения — Организация исламского сотрудничества (ОИС) и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Где укрываются сторонники Гюлена?

В сентябре 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Грецию, США и ряд стран ЕС в том, что они «‎защищают террористов»‎. «Кто их сейчас защищает? В основном Греция. Они убегают в Грецию, они убегают в Европу. Они всегда бежали туда. Они живут в Германии, Франции, Нидерландах, Дании, Англии и Америке‎»‎, — подчеркнул турецкий лидер.

«‎И Америка прячет этого человека [главаря FETÖ Гюлена]. Кто прячет? (Президент США Джо) Байден прячет. Они подарили ему [Гюлену] огромный особняк в Пенсильвании, где он и живет. Если вы спросите меня, где находится центр террористов — как раз в том месте, о котором я сейчас говорю»‎, — уточнил Эрдоган.

Больше всего запросов об экстрадиции за последние семь лет Турция направила властям США. В числе первых был запрос на выдачу самого Гюлена: Анкара официально запросила Вашингтон экстрадировать его еще 19 июля 2016 года.

С тех пор Турция предоставила США сотни папок с доказательствами причастности Гюлена и FETÖ к попытке переворота. Этот вопрос неоднократно поднимался на двусторонних встречах турецких и американских официальных лиц. Однако Вашингтон пока отказывается выдать Гюлена.

Германия отказывается экстрадировать гюленистов

«Хотел бы с сожалением выразить, что некоторые из стран, с которыми мы находимся под крышей НАТО, Совета Европы или ООН, превратились в приюты для бандитов, спасающихся от турецкого правосудия», — заявил президент Эрдоган на Международной конференции омбудсменов в Анкаре в январе 2023 года.

Анкара обвиняет Германию и другие европейские страны в бездействии в отношении сторонников FETÖ, особенно тех, кто бежал в Европу после попытки государственного переворота. Ряд государств ЕС продолжают называть группировку «‎движением гюленистов»‎ и отказываются признавать её участников террористами.

По данным за 2018 год, в Германии укрываются более 14 тыс. сторонников FETÖ. В их числе один из организаторов попытки переворота 2016 года Адиль Оксюз.

Турецкая сторона на протяжении последних семи лет требует от властей ФРГ подтвердить информацию о нахождении Оксюза на территории Германии и выдать его Турции для суда. Однако немецкий МИД утверждает, что в ФРГ Оксюза нет.

FETÖ в Центральной Азии и России

Сторонники Гюлена за последние 30 лет пытались закрепиться и на постсоветском пространстве. После распада СССР в 1991 году FETÖ начали расширять своё влияние в Центральной Азии через сеть пропагандистских центров.

В период с 1992 по 1994 годы группировка открыла школы, продвигавшие гюленистскую идеологию, в Кыргызстане, Туркменистане, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, а также в Азербайджане и Монголии. Появились такие центры и в России.

Однако с началом 2000-х ситуация начала меняться. В 2001 году Узбекистан первым среди стран региона закрыл все школы, связанные с FETÖ.

Трёх турецких предпринимателей власти страны признали виновными в «создании незаконной организации и осуществлении незаконной деятельности, осуществлении вещания, нарушающего общественный порядок, нарушении спокойствия и атмосферы доверия в обществе».

После 2016 года Узбекистан экстрадировал в Турцию более десяти запрошенных сторонников FETÖ.

Как писал в июле 2022 года экс-глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, многие школы за рубежом, связанные с FETÖ, после 2016 года были переданы турецкому фонду Маариф. Сегодня школы под эгидой фонда действуют во многих странах, включая Узбекистан и другие республики Центральной Азии.

В России все гюленистские школы были закрыты по требованию ФСБ в 2003-2006 годах. Верховный суд РФ еще в 2008 году запретил идеологию FETÖ в стране, посчитав ее угрозой национальной безопасности.

Казахстан поступил аналогично. В августе 2016 года действовавший президент республики Нурсултан Назарбаев заявил, что не будет поддерживать тех, кто занимается антитурецкой деятельностью. После этого в стране закрыли 27 из 30 школ сети KATEV, аффилированной с FETÖ.

В мае 2021 года турецкие спецслужбы задержали в Кыргызстане и доставили в Турцию главу сети школ «Сапат» Орхана Инанды. Как сообщил телеканал TRT Haber, задержанный был главой сети FETÖ в Центральной Азии. Инанды был в тесных отношениях с лидерами группировки и выдал 25 нелегальных паспортов ее членам, уточнил канал.

В июне того же года президент Эрдоган встретился с Садыром Жапаровым в Анкаре. Турецкий лидер по итогам встречи заявил: Кыргызстан разделяет позицию Анкары в борьбе с террористической группировкой. Эрдоган уточнил: борьба Турции и Кыргызстана с FETÖ имеет первостепенное значение.

«Мы согласны с тем, что FETÖ представляет угрозу национальной безопасности обеих стран», — подчеркнул турецкий лидер.

В июне 2023 года суд Анкары приговорил Инанды к 21 году лишения свободы за «руководство и создание террористической организации».

В Азербайджане все структуры, созданные организацией Гюлена, закрыты, заявил TRT на русском депутат меджлиса (парламента) Азербайджана Расим Мусабеков. «Аффилированные с ними лица нашу страну покинули. Их сторонники были задержаны и переданы турецким властям‎»‎, — уточнил политик.

«Сторонники Гюлена замаскировались, залегли на дно. Однако в зависимости от изменения политической конъюнктуры, геополитического положения, их спящие ячейки вновь могут активизироваться на постсоветском пространстве‎»‎, — заявил в комментарии TRT на русском политолог Ниджат Гаджиев.

«‎Дожать и полностью уничтожить группировку не дают западные страны, в частности, США»‎. Они не позволяют полностью ликвидировать гюленистскую организацию. Однако, несмотря на это, влияние FETÖ сейчас сведено к минимуму», — уточнил эксперт.

В чем опасность FETÖ для России?

FETÖ — это проект, который фактически полностью находится под контролем США, заявил в беседе с TRT на русском эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов.

«‎‎Поэтому FETÖ представляет также угрозу для государств постсоветского пространства, где все-таки сохранились некоторые структуры этой организации, которая действует нелегально, подпольно. Это и в Центральной Азии, и, возможно, в Закавказье, и в России‎»‎, — констатировал востоковед.

По его словам, группировка занимает проамериканскую позицию, оставаясь «‎‎фактически проводником интересов Вашингтона в рядах отдельных групп мусульман».

«‎‎Потому, безусловно, FETÖ и для России представляет угрозу, с ней активно борются. Сейчас какой-то серьезной активности с её стороны нет, но, как я понимаю, здесь эта организация выступает не от своего имени, а через, скажем так, различные джамааты, которые формально к ней не принадлежат», — заключил Кирилл Семёнов.