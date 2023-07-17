В отложениях на дне озера Кроуфорд в канадской провинции Онтарио обнаружили микропластик, остатки сгоревшей нефти и угля, а также детрит ядерных бомб. Это свидетельствует о том, что Земля вступила в новую эпоху — антропоцен. Этот период определяется дестабилизирующим влиянием деятельности человека на окружающую среду. Об этом говорится в заявлении рабочей группы ученых, изучающих антропоцен (AWG).

Ученые выбрали озеро из короткого списка 12 потенциальных мест, где можно было бы лучше всего измерить и наблюдать доказательства воздействия человека на природу.

Помимо изучения донных отложений, ученые изучили образцы почв, кораллов и льда на других 11 участках. Эксперты AWG уточнили: в осадках озера Кроуфорд был обнаружен «золотой пик», свидетельствующий о необратимом изменении условий на Земле.

«Золотым пиком» ученые называют формальное завершение одной геологической эпохи и начало другой. По словам экспертов, такого рода пики будут наблюдаться в горных породах, ледниках и морских отложениях еще многие тысячелетия.

«Данные показывают явный сдвиг по сравнению с серединой XX века, выводящий земную систему за нормальные границы голоцена [периода, начавшегося 11700 лет назад]», — заявил член рабочей группы Энди Канди, профессор Университета Саутгемптона.

«Именно эта способность точно записывать и хранить информацию в виде геологического архива позволяет сопоставить его с историческими глобальными изменениями окружающей среды», — уточнил эксперт.

Антропоцен еще не признан международной комиссией

Члены рабочей группы планируют представить результаты Международной комиссии по стратиграфии, чтобы добиться формального признания эпохи антропоцена. В научном сообществе существуют разногласия по поводу того, когда начался этот период и начался ли он, а также о доказательствах, необходимых для его демонстрации.

«В настоящее время у нас 70 лет антропоцена, — заявил председатель AWG Колин Уотерс. — На то, чтобы определить переход в новую эпоху, уходит достаточно много времени из-за скорости и точности изменений. Очевидно, что биология планеты резко изменилась. Сейчас мы не можем вернуться к состоянию голоцена».

Голоцен происходит от древнегреческих слов, означающих «цельный» и «новый», а название было выбрано для обозначения сильно изменившихся характеристик Земли после окончания последнего ледникового периода. Тем временем антропоцен происходит от греческого слова «человеческий» и «новый».