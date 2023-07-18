Турция и Саудовская Аравия подписали ряд соглашений, касающихся инвестиций, оборонной промышленности, энергетики и связи.
Соглашения были подписаны после встречи делегаций во главе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в саудовском городе Джидда.
Президент Турции прибыл в Саудовскую Аравию 17 июля в рамках трехдневного турне по Персидскому заливу для укрепления связей. Президента сопровождают члены его кабинета и другие официальные лица страны.
В Джидде Эрдоган провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии за закрытыми дверями в Королевском дворце Ас-Салам.
Соглашения, которые подписали Турция и Саудовская Аравия:
1. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области поощрения прямых инвестиций между Турецкой Республикой и Королевством Саудовская Аравия. Его подписали глава Управления президента Турции по инвестициям Бурак Даглыоглу и саудовский министр инвестиций Халид Аль-Фалих;
2. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области связи между Президиумом Управления связи Турции и Министерством информации Королевства Саудовская Аравия. Его подписали глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун и министр СМИ Саудовской Аравии Салман бин Юсуф Аль- Даусари;
3. План реализации сотрудничества между Минобороны Турции и Минобороны Саудовской Аравии. С турецкой стороны его подписал министр Яшар Гюлер, с саудовской — принц Халид бин Салман Аль-Сауд;
4. Меморандум о взаимопонимании в области энергетики между Министерством энергетики и природных ресурсов Турции и Минэнерго Саудовской Аравии. Его подписали министры энергетики двух стран: с турецкой стороны — Алпарслан Байрактар, с саудовской — принц Абдулазиз бин Салман Аль-Сауд;
5. Соглашение о сотрудничестве между Минобороны Саудовской Аравии и турецкой компанией Baykar. Его подписали гендиректор Baykar Халук Байрактар и замминистра обороны Саудовской Аравии Халид бин Хусейн Эль Баяри.
На очереди Катар и ОАЭ
Кроме того, президент Эрдоган подарил наследному принцу Саудовской Аравии турецкий электрокар Togg Pamukkale. Лидеры осмотрели автомобиль во дворе королевского дворца. Завершив визит, Эрдоган вернулся в свой отель на автомобиле Togg, которым управлял наследный принц бин Салман.
После Саудовской Аравии Реджеп Тайип Эрдоган отправится в Катар и ОАЭ.