Казахстанская QazaqGaz планирует с октября текущего года начать транспортировку российского газа в Узбекистан, сообщила пресс-служба компании по итогам поездки председателя правления Санжара Жаркешова в Атыраускую область.

В компании отметили, что все технические мероприятия выполняются в полном объеме в соответствии с утвержденным графиком.

На текущий момент выполнен ряд ремонтно-восстановительных мероприятий: досрочно и в полном объеме завершены ремонтно-восстановительные работы по участку №14 в Мангистауской области. Успешно проведены испытания проходным давлением; на стадии завершения ремонтно-восстановительные работы по участку №1 в Западно-Казахстанской области; активно ведутся ремонтно-восстановительные работы по участкам №2-№13 в Атырауской области.

Российская компания «Газпром» и QazaqGaz 16 июня 2023-го подписали на полях Петербургского международного экономического форума договор о транспортировке российского природного газа для потребителей Узбекистана. В тот же день «Газпром» сообщил о подписании договора с QazaqGaz на транспортировку газа в Узбекистан через Казахстан.

Минэнерго Узбекистана 19 июня 2023-го уточнило, что Россия с октября начнет экспортировать газ в Узбекистан объемом 9 млн куб. м в сутки, годовой объем составит порядка 2,8 млрд куб. м.

В апреле 2023 года министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что Россия идет навстречу Казахстану «в части предоставления цены, которая в разы ниже европейских цен и гораздо ниже, чем на границе» России и Беларуси. По словам экспертов, поставлять газ в Казахстан по более низкой цене (отклонение составит не более 10%), чем цена для Беларуси, «Газпром» может за счет объемов, добываемых на месторождениях, расположенных у границы с Казахстаном. При этом компания должна будет формировать цену по принципу «затраты плюс» без увязки с рыночной ценой на нефть и спотовыми ценами на газ, сообщил «Ведомостям» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.