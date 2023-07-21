Внешнеторговый оборот Грузии с Турцией в январе-июне 2023 года составил $1,457 млрд — 14,2% от общего торгового оборота Грузии. Это на 12,4% больше аналогичного показателя за 2022-й, следует из опубликованного Национальным статистическим управлением отчета за шесть месяцев 2023 года.

Второе место среди торговых партнеров занимает Россия. Товарооборот Грузии и России в январе-июне текущего года превысил $1,2 млрд, что на 75,7% больше прошлогоднего показателя. Третье место заняли США, торговый оборот с ними превысил $820 млн, это на 38,6% больше данных за аналогичный период прошлого года.

В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Армения, Германия, Казахстан, Кыргызстан и Япония.

Общий внешнеторговый оборот Грузии в первом полугодии 2023-го составил более $10,2 млрд (рост на 20,1% в годовом выражении). Экспорт составил более $3 млрд (рост 19,3%), импорт — более $7,2 млрд (рост $20,4).

Больше всего товаров из Грузии поставлялось в Армению ($440 млн), Азербайджан ($413,3 млн) и Россию ($343,9 млн). Первое место в списке основных экспортных товаров заняли легковые автомобили — $990,9 млн, это 32,5% от общего объема продаваемой продукции. На втором месте оказался экспорт медных руд и концентратов — 341,3 млн (11,2%). Среди партнеров по импорту лидировали Турция ($1 246,9 млн), Россия ($927,3 млн) и США ($775,2 млн). Четвертое место занял Китай — более $575 млн, также существенное количество товаров ввозилось из Азербайджана, Японии, Армении, Италия и ОАЭ.

Основными импортными товарами в январе-июне 2023 года были автомобили — на $1 313,5 млн (18,2 % от общего объема ввозимой продукции). Далее следовали нефть и нефтепродукты — $496,8 млн (6,9%). Нефтяные газы и другие газообразные углеводороды заняли третье место — с $275,6 млн (3,8%).

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста экономики Грузии в 2023 году до 6,9% и отметило стремительное развитие страны, которому способствовали успехи в секторах транспорта и информационно-коммуникационных технологий, а также восстановление туризма, финансовая активность мигрантов и высокий уровень прямых иностранных инвестиций.