Банкоматов в Германии становится все меньше, поэтому всё больше граждан страны пользуются онлайн-банкингом, пишет портал Zeitung Aussiedlerbote.

Федеральная ассоциация немецких банков сообщила, что банкоматов в обороте в ФРГ становится все меньше. В 2020 году в стране было около 56,9 тыс. устройств. Хотя ещё годом ранее их насчитывалось 58,4 тыс. на всю страну.

Из-за сокращения числа банкоматов в Германии в последнее время трудно найти подходящий банкомат для снятия денег, отмечает портал. Причина — многие клиенты перешли на онлайн-банкинг, большинство из них уже не ходят в отделение банка, пишет Aussiedlerbote. Рост популярности онлайн услуг стал особенно заметен в 2020 году во время пандемии.

На фоне ухода немцев от наличности банки ФРГ сокращают количество банкоматов и работающих филиалов.

Как ранее писал TRT на русском, в 2022 году в ФРГ было совершено 450 атак на банкоматы. Это самый высокий показатель с момента начала учета в 2005 году. Воры украли рекордную сумму и причинили материальный ущерб на Є20 млн.

Преступления в основном совершали выходцы из Нидерландов, ввиду чего больше других пострадал граничащий с этой страной регион Северный Рейн-Вестфалия. За первые шесть месяцев 2022 года преступники взорвали там 105 банкоматов, ущерб оценивается в €10,6 млн.

В 2021 году всего в ФРГ взорвали 381 банкомат, сумма грабежа составила €19,5 млн. Кроме того, преступники стали более жестокими, отмечает издание. Большинство преступников стали использовать твердые взрывчатые вещества для взлома банкоматов.

По данным Федерального управления уголовной полиции, это продолжение тенденции последних лет. Основной ущерб представляет не сама кража денег: ремонт зданий и инфраструктуры вокруг банкоматов, пострадавших от взрыва, обходятся значительно дороже, отмечают в полиции ФРГ.