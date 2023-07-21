В Германии нет ни одной боеспособной дивизии — воинской части, насчитывающей более 20 тыс. военнослужащих. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на командующего немецкой армией Альфонса Меиса.

Планируется, что первое из трех подразделений будет введено в эксплуатацию только в 2025 году, а второе — в 2027 году. Меис в беседе с агентством выразил надежду, что к 2025 году у ФРГ будет «самая оснащенная» армейская дивизия среди европейских членов НАТО.

«Я очень оптимистичен в том, что мы это (создание подразделений к 2025 году) закончим», — заявил Меис. Дивизии — основной структурный элемент сухопутных войск, который необходим для разрешения конфликта с равным противником, уточняет Reuters.

Нехватка боеприпасов связана с поставками Украине

Западные страны изо всех сил пытаются восстановить и перевооружить свои дивизии после того, как на протяжении десятилетий эти подразделения были заброшены, разобраны и лишены оружия и боеприпасов.

Меис пояснил: Германия создаст сначала две механизированные бригады, позже более легко вооруженную среднюю бригаду.

Бригада насчитывает около 5 тыс. военнослужащих. При этом военачальник признал: поставить дивизию с достаточным количеством боеприпасов к 2025 году будет амбициозной задачей, поскольку сейчас западные страны поставляют огромное количество снарядов Киеву. Это еще больше истощает запасы ФРГ, которые были сильно сокращены после окончания холодной войны.

«Если мы бросим боеприпасы в Украину, у нас их не будет до тех пор, пока не поступят новые заказы, — заявил Меис. — В магазине «Сделай сам» боеприпасы не купишь, производственные возможности сократились за последние 30 лет».

Командующий армией заявил, что с этой проблемой сталкиваются все партнеры по НАТО.

«‎Но поддержка Украины сейчас важнее, чем создание дивизии»‎, — подчеркнул Меис, ссылаясь на поручение генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Как ранее писал TRT на русском, Германия может не справиться с финансовыми обязательствами в рамках НАТО — Берлин в ближайшие годы не сможет отчислять 2% ВВП на оборонные расходы. Об этом говорится в заявлении Мюнхенского института экономических исследований Ifo.

«‎Нынешние бюджетные планы [правительства ФРГ] вызывают сомнения, действительно ли Германия намерена достичь целевого показателя в 2% в долгосрочной перспективе‎», — заявил эксперт Ifo Марсель Шлеппер.

По оценкам института, отставание от стандарта НАТО в период с 2026 по 2029 год в среднем будет составлять €25 млрд ежегодно. В 2023 году Германия не достигнет цели в 2% и станет одним из государств-членов с самым большим отставанием от цели НАТО.