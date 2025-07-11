ТУРЦИЯ
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Турция и АСЕАН — центры роста в нестабильном мире
Хакан Фидан заявил, что Турция и АСЕАН могут сыграть ключевую роль в обеспечении региональной стабильности и поддержал стратегические цели объединения до 2045 года
Турция и АСЕАН — центры роста в нестабильном мире
Министр иностранных дел Хакан Фидан / AA
11 июля 2025 г.

Министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что Турция и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обладают стратегическим потенциалом для взаимного дополнения.

Он выступил в столице Малайзии Куала-Лумпуре на седьмой встрече в рамках диалога по расширению сотрудничества Турции и АСЕАН.

Выразив благодарность Малайзии за гостеприимство и активную роль в проведении встречи, Фидан подчеркнул, что формат позволяет оценить текущее состояние сотрудничества и наметить направления дальнейшего взаимодействия.

Министр отметил, что Турция поддерживает цели, заложенные в программе АСЕАН-2045. По его словам, объединение стремится к созданию устойчивого, инклюзивного и жизнеспособного сообщества.

Он указал, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона оказались в условиях растущей геополитической напряженности, экономической нестабильности и экологических вызовов.

Фидан подчеркнул, что эти факторы продолжают формировать будущее региона, а в условиях глобальной конкуренции меняется само понимание безопасности.

Он отметил рост оборонных расходов, пересмотр национальных стратегий и выход на первый план вопросов экономической безопасности.

Глава МИД Турции подчеркнул, что региональные и глобальные кризисы требуют совместных усилий.

«Ситуация в Газе — наглядное тому подтверждение. Существующие международные структуры фрагментированы, изолированы и ограничены геополитически. Мы должны строить мосты и брать на себя коллективную ответственность за происходящее», — заявил он.

Фидан также подчеркнул значение логистических маршрутов и связности. Он отметил, что и Турция, и страны АСЕАН располагаются на пересечении ключевых торговых коридоров и могут сыграть важную роль в формировании новой экономической архитектуры.

По его словам, обе стороны выступают за мир, инклюзивность и взаимовыгодное партнерство.

Министр добавил, что АСЕАН — успешный пример региональной интеграции, а Турция входит в число 20 крупнейших экономик мира и занимает лидирующие позиции по темпам роста в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Фидан привел данные по двусторонней торговле: в 2023 году объем товарооборота между Турцией и странами АСЕАН превысил 15,7 млрд долларов.

«Сотрудничество не ограничивается экономикой. Мы стремимся углубить взаимодействие по всем направлениям, включая безопасность и культуру», — отметил глава МИД Турции.

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